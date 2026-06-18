Buongiorno Empoli aderisce alla campagna di boicottaggio dei prodotti TEVA

Buongiorno Empoli conferma il proprio sostegno al popolo palestinese e la propria contrarietà all'occupazione della Striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano. Di fronte alla drammatica situazione che continua a colpire la popolazione civile, riteniamo che l'informazione, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e le campagne di boicottaggio rappresentino strumenti importanti di partecipazione e solidarietà.

Per questo motivo aderiamo alla campagna promossa da Empoli per la Pace per il boicottaggio dei prodotti dell'azienda farmaceutica israeliana TEVA, considerandola un'iniziativa concreta e coerente con l'impegno per la pace, il rispetto dei diritti umani e l'autodeterminazione dei popoli. Invitiamo cittadini e cittadine a informarsi e a sostenere tutte le iniziative nonviolente volte a promuovere giustizia, pace e rispetto del diritto internazionale

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