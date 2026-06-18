Caldo a Firenze, sabato possibile codice rosso: temperature fino a 38 gradi

Firenze si prepara a un nuovo fine settimana segnato dall’emergenza caldo. Secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute, per oggi e domani resta confermata l’allerta arancione, mentre per sabato 20 giugno potrebbe scattare il codice rosso a causa dell’ulteriore aumento delle temperature.

Nelle ultime ore il termometro ha già fatto registrare valori elevati in diverse zone della città. Alle 11.15 di oggi la stazione dell’Orto Botanico ha rilevato 33,7 gradi, mentre il Giardino di Boboli ha segnato 32 gradi e la stazione Firenze Università 31,5 gradi. Nella giornata di ieri le massime avevano raggiunto i 35,2 gradi all’Orto Botanico, 34,2 a Boboli e 33,6 a Firenze Università.

Per oggi è prevista una temperatura percepita massima di 36 gradi, destinata a salire fino a 37 gradi domani.

Anche il consorzio Lamma conferma un progressivo aumento del caldo su tutta la Toscana. Per domani sono attese punte di 36-37 gradi nelle pianure interne, mentre sabato i valori potrebbero toccare i 37-38 gradi nell’entroterra regionale. Domenica le temperature resteranno stabili su livelli superiori alle medie stagionali, con massime fino a 36-37 gradi in pianura.

Un lieve calo termico è previsto soltanto da lunedì nelle zone interne della regione, mentre sulla costa e nell’Arcipelago le temperature potrebbero continuare ad aumentare.