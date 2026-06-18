Morta a Mykonos in incidente stradale: rilasciati i conducenti fermati

Mentre continuano gli accertamenti da parte delle autorità greche sull'incidente nel quale ha perso la vita Sara Ceccantini, la giovane 37enne di Arezzo morta all'ospedale di Syros nella notte tra il 15 e il 16 giugno, nelle ultime ore sarebbero stati rilasciati i due conducenti fermati. La notizia era emersa nella giornata di ieri.

Le due persone, il conducente dell'auto sulla quale viaggiava Sara- un amico della donna - e il guidatore dell'altra vettura coinvolta nello scontro, erano state fermate e sottoposte agli accertamenti previsti dalle autorità locali, compresi i test alcolemici, risultati negativi.

La giovane si trovava a Mykonos per il suo addio al nubilato: il matrimonio con il compagno sarebbe stato celebrato questo sabato a Civitella in Val di Chiana. Poco prima dell'incidente aveva telefonato al futuro marito, rassicurandolo sul rientro in albergo.

L'impatto sarebbe avvenuto poco prima delle 3. Secondo quanto riferito dal compagno, la collisione più violenta avrebbe interessato il lato destro del veicolo, dove era seduta Sara.

Nell'incidente è rimasta ferita anche un'amica, ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Atene e attualmente vigile. La dinamica resta al vaglio delle autorità greche.

L'autopsia è prevista per oggi. Il rientro della salma in Italia, seguito dai familiari presenti in Grecia, potrebbe richiedere ancora alcuni giorni.

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