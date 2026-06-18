CNA Storie, alla scoperta di Sapiens Spa Agenzia per il Lavoro di Empoli con Michele Paoli

CNA Firenze e Sapiens Spa fanno rete per rilanciare l'artigianato e orientare i giovani nell'Empolese
Torna su Radio Lady la rubrica CNA Storie. L’appuntamento settimanale in collaborazione con CNA Firenze nato per raccontare le storie di tanti artigiani, professionisti e imprenditori che popolano con le proprie attività il territorio. Per questa puntata, condotta da Cristina Ferniani, ospite in studio Michele Paoli, commerciale dell’agenzia per il lavoro Spiens Spa, accompagnato da Valentina Cantini di CNA Firenze.
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L’agenzia per il lavoro Sapiens Spa è una realtà in forte espansione nell'area empolese: attiva a Empoli dal 2022, dal 2023 ha trasferito la sua sede a Sovigliana, in Viale Togliatti 143. L'apertura della filiale si deve proprio all'intuizione di Michele Paoli che ha selezionato personalmente la location. Nonostante le origini di Pontedera, Paoli è legato all'Empolese da un forte vincolo affettivo per aver frequentato qui le scuole superiori, nello specifico l'istituto Brunelleschi.
La scelta di Sovigliana risponde a una precisa logica di mercato: l'Empolese è un territorio vasto, variegato dal punto di vista produttivo e geograficamente baricentrico rispetto alle province di Firenze e Pistoia. Oggi Sapiens Spa non si limita alla semplice ricerca, ma si propone come un partner consulenziale essenziale per le imprese, gestendo la forte variabilità del mercato attuale, caratterizzato da picchi di lavoro improvvisi ed emergenze, e occupandosi anche di ricerca, selezione e formazione professionalizzante per creare profili su misura per gli imprenditori.
La sinergia tra l'agenzia e l'associazione di categoria nasce dalla volontà comune di fare rete: "Il rapporto con CNA è un’idea che ho avuto per creare una rete di rapporti, un network, anche con gli enti. Un mio associato storico mi ha presentato Valentina e Marco e ci siamo trovati d’accordo sul rapporto di collaborazione che avevamo in testa, ed è iniziato un rapporto proficuo" ha detto Paoli.
In un contesto in cui la ricerca di personale è un aspetto sempre più cruciale e richiesto dalle aziende associate, il supporto di Sapiens Spa si affianca al lavoro già avviato da CNA con gli istituti scolastici.
Fotografando il tessuto economico locale, l'abbigliamento, la pelletteria e il tessile si confermano il vero e proprio core business della zona. Tuttavia, l'epoca attuale mette gli imprenditori di fronte a un paradosso epocale legato alle nuove generazioni.
"Il mercato oggi presuppone un personale sempre più qualificato - ha spiegato Paoli - E’ un momento in cui gli imprenditori sono convinti di non trovare personale, il che in parte è vero. C’è un cambiamento epocale soprattutto sulle nuove generazioni: tanti lavori che erano considerati base, oggi un idraulico, un elettricista, un fornaio, sono diventati rari. Ma l’influencer lo troviamo di sicuro, il mercato del lavoro richiederebbe il contrario".
Perfino nel settore tessile figure storiche come cucitrici o stiratrici sono ormai quasi introvabili, tanto da richiedere un massiccio inserimento di personale straniero, affiancato dal lavoro rilevante delle cooperative sociali. E sul ruolo delle nuove tecnologie nel comparto manifatturiero, Paoli non ha dubbi: "Chat GPT può aiutare, ma se non ho la persona il pezzo non viene sicuramente tagliato".
Un grosso limite attuale è la mancanza di conoscenza del territorio da parte dei ragazzi. Valentina Cantini ha infatti rilevato come, durante gli interventi della CNA nelle scuole, "il parlare delle attività produttive sul territorio faceva sgranare gli occhi ai ragazzi, perché gli sembrava che non esistessero determinati procedimenti produttivi".
Da qui nasce l'invito di Michele Paoli a riscoprire i tempi e il valore dell'artigianato, senza l'ansia del "tutto e subito" legata allo stipendio immediato: "Faccio un invito ai giovani di ributtarsi su questo mondo, di non avere fretta, perché l’occasione sulla parte legata al mondo dell’artigianale è importantissima ed è un lavoro che ha bisogno dei suoi tempi ma con una crescita importante si può aprire ad un imprenditoria, perché un ragazzo che oggi tira la pelle a 30 può aprirsi una realtà. Vedo però che molti giovani hanno fretta, parlano subito di stipendio, ma bisogna fare passi indietro".
Proprio per aiutare i giovani – che oggi rappresentano il 50% di chi si rivolge alle agenzie per iniziare un percorso – Sapiens Spa adotta un metodo di selezione basato sull'empatia e l'ascolto delle reali aspirazioni, superando la rigidità del solo dato professionale.
“Viene fissato un appuntamento, ci sediamo ad un tavolino, offriamo un caffè - ha concluso Paoli, illustrando la filosofia degli uffici di Sovigliana- Colui o colei che ci troviamo di fronte è una persona che magari si trova in un momento di difficoltà, la aiutiamo in un percorso, usciamo dai canoni del CV, capiamo le aspirazioni. La parte motivazionale in percentuale ha superato quella professionale”.
Viale Togliatti 143 Sovigliana Vinci
0571 173 7706