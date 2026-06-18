Congresso Pd San Miniato, Tamara Santini eletta segretaria comunale

Il Pd di San Miniato ha concluso la stagione congressuale, un percorso caratterizzato dal confronto tra iscritti, amministratori e simpatizzanti, nel corso del quale è stata svolta un’analisi della situazione politica attuale e delineata la linea d’azione per i prossimi anni.

Elezione della segretaria comunale

Tamara Santini, candidata unitaria, è stata eletta segretaria dell’Unione Comunale del Pd di San Miniato con una larghissima maggioranza:

votanti: 116

favorevoli: 115

schede bianche: 1

Contestualmente si è votato anche per la segreteria provinciale. Giovanni Russo, anch’egli candidato unitario, ha ottenuto il seguente risultato:

votanti: 116

favorevoli: 113

schede bianche: 3

Nel corso dei congressi sono stati inoltre rinnovati gli organismi dirigenti dei circoli e scelti i rappresentanti per l’Assemblea comunale e quella provinciale.

I segretari eletti nei nove circoli

La Serra : Aurelio Cupelli

: Aurelio Cupelli San Donato : Paolo Redditi

: Paolo Redditi Ponte a Elsa : Rosanna Matteoli

: Rosanna Matteoli San Miniato : Elisa Nesti

: Elisa Nesti Ponte a Egola : Mauro Quagli

: Mauro Quagli Balconevisi : Leonardo Nannetti

: Leonardo Nannetti Cigoli : Carmela Risoli

: Carmela Risoli San Miniato Basso : Alessio Spadoni

: Alessio Spadoni La Scala: Lorenzo Rinaldi

Il profilo di Tamara Santini

La nuova segreteria guidata da Tamara Santini succede a quella di Annamaria Borrini, che ha accompagnato il partito dalla fase delle primarie fino al congresso.

Santini, 58 anni, laureata in Economia e Commercio, è funzionaria della Asl Toscana Centro e vanta una lunga esperienza politica e amministrativa. È stata consigliera comunale dal 1995 al 2004 per Pds e Ds, durante il secondo mandato del sindaco Alfonso Lippi e il primo mandato del sindaco Angelo Frosini.

Fin dalla fondazione del Partito Democratico ha partecipato attivamente alla vita del partito, collaborando all’organizzazione delle Feste de l’Unità e facendo parte della segreteria dell’Unione comunale del Pd. È inoltre componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato ed è impegnata nel volontariato associativo.

Gli obiettivi della nuova dirigenza

La nuova segretaria inizierà subito a lavorare alla piattaforma programmatica sulla quale è stata eletta, con l’obiettivo di rinnovare il Pd sanminiatese, rilanciare l’attività dei circoli, coinvolgere le giovani generazioni e affrontare le principali problematiche del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al confronto con le altre forze della sinistra, sia in vista delle prossime elezioni politiche sia nella costruzione di una base programmatica condivisa per le future elezioni amministrative.