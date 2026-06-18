CRR Pisa, presentato il 'Lessico per la Repubblica'

Presso la Domus Mazziniana si è svolto lunedì 11 maggio 2026 il seminario di discussione “Parole repubblicane in azione (1796-1992)” a partire dal volume “Lessico per la Repubblica. Dal Risorgimento all’Unione Europea”, diretto da Maurizio Ridolfi (il Mulino, 2025). Con il direttore dell’opera, professore ordinario di storia contemporanea (UniTus), e con i curatori della Parte Prima Pietro Finelli (Domus Mazziniana), Gian Luca Fruci (UniPI) e Marco Manfredi (UniPI) hanno dialogato Elisa Baccini (UniPI), Carmelo Calabrò (UniPI), Olivier Christin (École Pratiques des Hautes Études), Gabriele Pedullà (Scuola Normale Superiore) e Francesca Gori (ITIS “G. Marconi” Pontedera). Il confronto è stato coordinato da Carlotta Ferrara Degli Uberti (UniPI).

Queste le parole direttore Maurizio Ridolfi ai microfoni del CRR pisano: "Il ponderoso volume, appena uscito con le edizioni de il Mulino, editore di Bologna molto noto, è un lavoro che ha coinvolto un centinaio di studiosi di varie età e di diverse università, con una finalità chiara, esplicita: promuovere la circolazione di un prodotto di pedagogia civile, utile cioè a rileggere in una chiave storico-culturale il senso di una Res Publica che abbiamo un po’ smarrito, dal lungo periodo risorgimentale arrivando al secondo dopoguerra, con l’idea che la Repubblica ci appartiene, è parte di una storia comune e però nella consapevolezza che questo sentimento repubblicano si è affievolito, disgregato, non è forte come negli anni e nei momenti originari della nostra Repubblica. L’anniversario rotondo degli ottant’anni della Repubblica ci è parsa l’occasione migliore per promuovere questa iniziativa".

La registrazione dell’evento rimane a disposizione sulle pagine social della Domus Mazziniana.

Fonte: Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni – Pisa

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