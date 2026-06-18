Dalla Regione 87mila euro ai centri storici di Pisa, Cascina e San Giuliano

Pisa, Cascina e San Giuliano Terme ricevono finanziamenti nell’ambito del bando attivato per rivitalizzare aree soggette a fenomeni di spopolamento o alle prese con particolari situazioni di degrado, scarsa sicurezza urbana e fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale. Ma anche di particolare valore e pregio da salvaguardare, dove la pressione turistica è diventata eccessiva. L’avviso pubblico, aperto ad agosto 2025, metteva a disposizione 1 milione di euro in Toscana. Di questi 42 mila euro sono in corso di erogazione al Comune di Pisa e 22,5mila euro ciascuno ai Comuni di Cascina e San Giuliano Terme.

È il consigliere regionale del Partito Democratico, Matteo Trapani, a mettere in risalto l’esito del bando, esprimendo soddisfazione per le opportunità fornite dalla Regione.

«Il bando – spiega Trapani – aveva lo scopo di stimolare i Comuni a proporre progetti di riqualificazione dei propri centri storici, incentrati sulla rivitalizzazione del commercio. L’idea nasce da un'esperienza fatta dalla Regione in alcune città-capoluogo qualche anno fa con il progetto PopUp. La crisi del piccolo commercio è reale, ma creatività, supporto e collaborazione regionale possono aiutare ad avviare decine di nuove attività, soprattutto a gestione giovanile, capaci di rilanciare i centri storici. La Regione Toscana – conclude Trapani – continua a investire sullo sviluppo locale e questo è davvero importante».

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo PD - ufficio stampa