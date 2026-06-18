Danneggiamenti sulla linea alta velocità, frecce in ritardo

La linea alta velocità tra Napoli e Roma è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, vicino aCaserta.

I treni Alta Velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti, dicono da Trenitalia.

Tra i treni Av direttamente coinvolti, quello partito alle 6,00 da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Napoli centrale e quello partito da Napoli centrale alle 7,45 per Milano.