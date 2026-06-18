Dorothy Day al centro dei 'Dialoghi nel Chiostro' a Certaldo

Una donna che ha scelto di vivere accanto ai poveri, agli emarginati, agli “scarti” della società, trasformando la carità in impegno sociale e la fede in azione concreta.

È la figura straordinaria di Dorothy Day, al centro del prossimo appuntamento della rassegna “Dialoghi nel Chiostro 2026”, in programma sabato 20 giugno alle ore 21.15 nel suggestivo Chiostro dell’ex Convento degli Agostiniani di Certaldo Alto.

Ospite della serata sarà Giulia Galeotti, giornalista de L’Osservatore Romano, che presenterà il volume “Siamo una rivoluzione. Vita di Dorothy Day, la donna che si prese cura degli scarti d’America”, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere una delle figure più significative del Novecento cristiano.

Fondatrice del movimento Catholic Worker, giornalista, attivista e testimone di una fede vissuta accanto agli ultimi, Dorothy Day ha lasciato un segno profondo nella società americana e nella Chiesa contemporanea. La sua esperienza continua ancora oggi a interrogare credenti e non credenti sui temi della giustizia sociale, della pace, dell'accoglienza e della dignità della persona.

L'incontro rappresenta un'occasione di riflessione su questioni di grande attualità, attraverso la storia di una donna che ha saputo coniugare spiritualità e impegno civile, indicando una strada di solidarietà e responsabilità che conserva tutta la sua forza anche nel nostro tempo.

La serata è promossa dal Centro Culturale Ichneutai – Cercatori di Tracce, nell'ambito della rassegna “Dialoghi nel Chiostro 2026”, con il patrocinio del Comune di Certaldo e la collaborazione della Propositura di San Tommaso Apostolo.

In caso di maltempo l'incontro si svolgerà presso il Museo di Arte Sacra di Certaldo.

Ingresso libero.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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