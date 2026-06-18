Uccise due donne, Corte in camera di consiglio per Vasile Frumuzache

La Corte d'Assise è in camera di consiglio a Firenze per la sentenza su Vasile Frumuzache. Romeno, 33 anni, è reo confesso di due femminicidi di due connazionali: Ana Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nel 2024; Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato nel 2025.

Frumuzache è giudicato capace di intendere e di volere. Per lui il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto procuratore di Pistoia Leonardo De Gaudio hanno chiesto l'ergastolo. In aula è presente l'imputato. Tra il pubblico si trova anche la moglie del vigilante. La sentenza è attesa per le 14:30.