Dopo Casole, arriva a Colle il 'Festival of the sun' di Rick Rubin

Un borgo medievale toscano trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto: è ciò che accadrà a Colle di Val d’Elsa, nel Senese, con il ritorno del Festival of the Sun.

Dopo l’edizione del 2024 ospitata nella vicina Casole d’Elsa, la manifestazione ideata dal celebre produttore statunitense Rick Rubin approda quest’anno nel cuore della Valdelsa. L’appuntamento principale è fissato per domenica 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, ma il programma prevede iniziative e performance già a partire da sabato 20 giugno.

La curiosità maggiore riguarda naturalmente gli artisti che prenderanno parte all’evento. Al momento l’organizzazione mantiene il massimo riserbo sui nomi in cartellone. Per conoscere la line-up definitiva sarà necessario attendere gli annunci che verranno diffusi attraverso il sito web e i canali social del Festival of the Sun. Rubin riuscì due anni fa a portare Arcade Fire, Rhye, Gossip e Jovanotti nel piccolo borgo di Casole, quindi si attendono grandi nomi anche stavolta.

Come spiegano gli organizzatori, l’evento sarà “scandito dal ritmo della natura” e pensato per celebrare la creatività in tutte le sue forme. Nel giorno più lungo dell’anno, artisti, pensatori e personalità del mondo culturale si ritroveranno per condividere idee, esperienze e momenti di ispirazione all’interno di quello che viene definito un vero e proprio “secret festival”.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti, con accesso su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Anche sabato 20 giugno sono previste esibizioni diffuse nei borghi della Val d’Elsa, i cui dettagli verranno comunicati progressivamente attraverso i canali ufficiali della manifestazione.