Foresta Maestra torna a Vallombrosa: eventi gratuiti tra arte, ambiente e musica

La natura torna protagonista grazie a “Vallombrosa La Foresta di Firenze” che presenta due nuovi appuntamenti inseriti nel calendario dell'edizione 2026 di “Foresta Maestra”, festival generativo che mette al centro il rapporto tra uomo e natura.

Sabato 20 giugno a Vallombrosa la giornata inizierà alle 9.30 con una camminata sulle orme dei carbonai, per riscoprire i sentieri e la storia di chi ha vissuto la montagna. Alle 11.30 spazio al benessere con lo yoga sul pratone. Nel pomeriggio, alle 15.30, una conferenza nella Sala Capitolare per approfondire temi legati al territorio e all’ambiente. Alle 16.30 laboratorio di cianotipia, tecnica fotografica antica che usa la luce del sole.

La giornata si chiuderà alle 17.00 con il Music Fest: sul palco “No Label” con selezione musicale e live tra elettronica contemporanea e contaminazioni sperimentali, “edeF” con un live set elettronico tra ambient e paesaggi sonori, e il concerto al tramonto di Teho Teardo.

Le sonorità cinematografiche e visionarie dell’artista accompagneranno il calare del sole sulla foresta di Vallombrosa in un live speciale pensato per dialogare con la luce del solstizio.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Domenica 21 giugno, il percorso di Foresta Maestra proseguirà al Castello di Sammezzano. Dalle 18.30 alle 21.30 Vallombrosa - Foresta di Firenze organizza un aperitivo musicale riservato a vecchi e nuovi soci nel Parco delle Sequoie, tra gli alberi monumentali che rendono unico questo angolo della Toscana. Un momento di convivialità al tramonto, con sottofondo musicale, per ritrovarsi e condividere la passione per la foresta.

Per partecipare all’aperitivo del 21 giugno la prenotazione è obbligatoria tramite form Google: https://forms.gle/VYskXzn4DtoXjV4u8.

I posti sono limitati. Chi non è ancora socio può tesserarsi sul sito http://www.vallombrosafirenze.org.

"Con Foresta Maestra vogliamo restituire alla foresta il ruolo di luogo vivo, capace di generare cultura, benessere e consapevolezza. Vallombrosa non è soltanto un patrimonio naturalistico straordinario, ma uno spazio dove le persone possono ritrovare un rapporto autentico con l'ambiente attraverso l'arte, la musica, il cammino e la conoscenza – spiega Angelo Rabatti Presidente di Vallombrosa La Foresta di Firenze. - Il nostro obiettivo è costruire una comunità sempre più ampia che riconosca nella tutela della foresta un valore condiviso e una responsabilità collettiva. Eventi come questi dimostrano che la valorizzazione del territorio passa anche dalla capacità di creare esperienze che uniscono bellezza, sostenibilità e partecipazione”.

Fonte: Comune di Reggello - Ufficio Stampa

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