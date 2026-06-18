Gran prova al al Conservatorio Mascagni di Livorno per il fucecchiese Francesco Maltinti

Cultura Fucecchio
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Un importante traguardo musicale che rende orgogliosa l'intera comunità di Fucecchio. Il pianista Francesco Maltinti ha brillantemente superato l'Esame di Pianoforte presso il Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno, confermando talento, impegno e una crescita artistica di grande valore.

Il risultato ottenuto rappresenta una tappa fondamentale nel percorso formativo del musicista, che da anni si distingue per serietà, dedizione e passione verso lo studio del pianoforte. Francesco Maltinti è allievo del Maestro Alessio Cioni, concertista e docente apprezzato nel panorama musicale nazionale e internazionale. Il Maestro Alessio Cioni vanta un curriculum di assoluto prestigio, impreziosito dalla vittoria di importanti competizioni pianistiche, tra cui la 54ª edizione dello storico Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, uno dei più autorevoli appuntamenti della scena pianistica mondiale.

Il pianista segue il proprio percorso formativo presso il Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni di Cerreto Guidi, realtà impegnata nella promozione dell'educazione musicale e nella valorizzazione dei talenti del territorio, ed è inoltre allievo della prestigiosa Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino, istituzione che contribuisce in modo significativo alla diffusione della cultura musicale.

Questo successo testimonia non soltanto le qualità artistiche del pianista, ma anche il valore del lavoro svolto quotidianamente da insegnanti, scuole e associazioni musicali che investono nella formazione degli allievi. Il percorso di Francesco Maltinti rappresenta infatti un esempio concreto di come passione, studio costante e guida qualificata possano portare a risultati di eccellenza.

La soddisfazione è condivisa dalla città di Fucecchio, dalla famiglia, dai docenti e da tutte le realtà formative che hanno accompagnato il musicista in questi anni di crescita artistica. A Francesco Maltinti giungano le più vive congratulazioni per il brillante risultato conseguito, con l'augurio di proseguire il proprio cammino musicale con lo stesso impegno, la stessa sensibilità artistica e la stessa determinazione che lo hanno condotto a questo prestigioso traguardo.

Fonte: Ufficio Stampa

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