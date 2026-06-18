Incendio in un’azienda di rifiuti a Livorno, nube di fumo sulla zona nord della città

Cronaca Livorno
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Maxi incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Livorno. Nube di fumo sulla zona nord della città, finestre chiuse e scuole sospese salvo esami

Un vasto incendio è divampato nelle prime ore della mattina nella zona industriale di Livorno, in via dell’Ecologia, all’interno di un’azienda che opera nel trattamento e smaltimento dei rifiuti. Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e del sistema di Protezione civile.

Il rogo ha provocato una densa nube di fumo che, secondo le prime informazioni, sta interessando la zona nord della città. A comunicare l’emergenza è stato il sindaco di Livorno Luca Salvetti attraverso i social.

Il Comune ha emesso un’ordinanza con misure precauzionali per la popolazione. Sospese le attività didattiche ed educative nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie e nelle secondarie di primo grado. Restano invece aperte le scuole superiori "limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di maturità" e le scuole medie nelle quali sono previsti esami già programmati.

L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di "tenere chiuse le finestre" e di "limitare le uscite e la permanenza all'aperto ai soli casi di assoluta necessità".

La Protezione civile comunale ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per monitorare l’evoluzione dell’incendio e coordinare gli interventi. Sul posto è presente anche Arpat, impegnata nelle verifiche ambientali e nei controlli sulla qualità dell’aria.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha confermato l’attivazione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. In una nota ha invitato la popolazione delle aree interessate dal fumo a "limitare le uscite e la permanenza all’aperto" e a "evitare attività sportive, ricreative e lavorative all’esterno nella zona".

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