Incidente sull'A1 tra Incisa e Firenze sud, code in entrambe le direzioni

È stato riaperto intorno alle 15.15 il tratto tra Incisa e Firenze sud verso Firenze sulla A1 Milano-Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 317 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Autostrade comunica che in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia e si registrano 6 km di coda. Si registrano inoltre 4 km di coda per curiosi in direzione opposta nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa verso Roma.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Agli utenti in transito verso Firenze, Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Incisa, seguire la segnaletica gialla indicante "Firenze" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Sud.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle verso Siena, proseguire sul raccordo Firenze-Siena verso Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

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