Incidente a Empoli, ragazza investita da un'auto in viale Boccaccio

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 giugno, a Empoli dove un pedone è stato investito da un'auto. È successo dopo le 18 lungo viale Boccaccio, dove si trova anche l'ospedale. Da quanto si apprende una ragazza di 28 anni, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, per cause in corso di accertamento è stata investita da una macchina.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118 e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi. Dalle prime informazioni la giovane soccorsa avrebbe riportato policontusioni, ed è stata trasportata al vicino San Giuseppe in codice giallo. In corso gli accertamenti da parte della polizia municipale.

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