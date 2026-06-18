Incidente tra due camion sull’A1, chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud

Disagi alla circolazione sull’A1 Milano-Napoli nel tratto fiorentino a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura temporanea della carreggiata in direzione nord tra i caselli di Incisa e Firenze Sud.

Secondo quanto comunicato da Aspi, il traffico risulta bloccato nel punto dell’incidente con circa 2 chilometri di coda, mentre altri 6 chilometri di rallentamenti si registrano tra Valdarno e Incisa, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Aspi ha inoltre avviato la distribuzione di acqua agli automobilisti rimasti in coda sotto il caldo intenso di queste ore.

Per chi è diretto verso Firenze, Autostrade consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Incisa, di "seguire la segnaletica gialla indicante Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Sud".

Per le lunghe percorrenze viene invece suggerito di anticipare l’uscita a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena, proseguire sulla Firenze-Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

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