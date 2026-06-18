Interruzione idrica programmata nel comune di Palaia

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Palaia, il giorno lunedì 22 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Montefoscoli.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 23 giugno, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque spa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Palaia
<< Indietro