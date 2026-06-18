Madre Maria Agnese Tribbioli proclamata Venerabile

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Il decreto del Dicastero delle Cause dei Santi approvato da Papa Leone XIV riconosce le virtù eroiche della fondatrice delle Pie Operaie di San Giuseppe

Madre Maria Agnese Tribbioli è stata proclamata oggi Venerabile. Papa Leone XIV ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce le virtù eroiche della fondatrice della Congregazione delle suore 'Pie Operaie di San Giuseppe'.

"Siamo lieti e accogliamo con gioia il dono del Santo Padre per questo riconoscimento che illumina il carisma e la vita di Madre Maria Agnese Tribbioli, esemplare testimone di carità e misericordia fondate sull’amore per Dio e per il prossimo - commenta l’Arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli. - Pronta a rispondere ai bisogni di chiunque si trovasse in difficoltà, famiglie povere, ammalati e carcerati; sostenuta dalla fede, anche a rischio della vita, durante la Seconda Guerra Mondiale accolse e protesse persone perseguitate, salvò dai rastrellamenti molti ebrei. Per questo è stata dichiarata Giusta tra le Nazioni. Ci rallegriamo per il riconoscimento con le suore ‘Pie Operaie di San Giuseppe’ che continuano a tenere vivo il carisma della loro fondatrice: la santificazione del lavoro al servizio delle persone, nelle periferie umane e del mondo, annunciando il Vangelo".

Madre Maria Agnese Tribbioli si unisce oggi agli altri proclamati venerabili negli ultimi anni: il card. Elia Dalla Costa, il prof. Giorgio La Pira, don Giulio Facibeni, madre M. Eleonora Giorgi delle Serve di Maria Ss.ma Addolorata, don Olinto Fedi, sr. Diomira Allegri delle Suore Stabilite nella Carità e Maria Cristina Ogier.

Fonte: Ufficio stampa

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