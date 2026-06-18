I "Martedì del Centro Storico" animano le sere d'estate a San Miniato

I martedì d'estate a San Miniato saranno sinonimo di buon cibo, shopping e musica sotto le stelle nel centro storico chiuso al traffico e pedonalizzato per vivere un'esperienza indimenticabile. Tornano i “Martedì del Centro Storico” - “I Martedì del Villaggio”, l'atteso appuntamento dell'estate organizzato dal Centro Commerciale Naturale di San Miniato in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il contributo e il patrocinio del Comune di San Miniato, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

Dal 23 giugno e per tutti i martedì fino al 1 settembre, il borgo a partire dalle ore 20 sarà chiuso al traffico e si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove storia, commercio e convivialità saranno pronte a fondersi sotto le stelle per dare vita ad un'atmosfera magica e vibrante.

“I Martedì del Villaggio riprendono il Sabato del Villaggio di Giacomo Leopardi, dove le persone si ritrovavano prima della festa” - spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Giovanni Settesoldi - “A San Miniato questa bellissima atmosfera si respirerà tutti i martedì d'estate fino a settembre, per un appuntamento atteso che vedrà musica diffusa nel centro storico e offrirà la possibilità di cenare all'aperto, oltre a un torneo di scacchi organizzato con la collaborazione di Scacco Rosso. Un appuntamento molto atteso con un format che richiama molte persone e che abbiamo scelto di replicare grazie al sostegno di Confcommercio, Camera di Commercio e Comune”.

“Non è facile mettere in piedi un programma di appuntamenti capace di protrarsi per più di due mesi, sicuramente un esempio virtuoso da seguire, che a San Miniato questo è possibile grazie alla determinazione e agli investimenti degli imprenditori e alla collaborazione dell'amministrazione comunale, una lungimiranza che permette di costruire un ricco programma di eventi che si innesta in un tessuto commerciale di assoluta qualità” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Una manifestazione nata circa 15 anni fa che oggi si è trasformata ed evoluta grazie al Centro Commerciale Naturale e Confcommercio, confermandosi un appuntamento molto atteso proprio per le sue peculiari caratteristiche, permettendo di cenare in strada nei ristoranti del centro storico e offrire spettacoli di qualità richiamando molti visitatori e turisti anche dai territori vicini. Un elemento di forte attrattività che si inserisce nel ricco programma di iniziative che animeranno San Miniato per tutta l'estate” dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

L'assessore al Commercio Giacomo Gozzini evidenzia “il contributo determinante che il Ccn di San Miniato e le altre associazioni portano al tessuto economico e commerciale grazie alle molteplici iniziative, assicurando il sostegno dell'amministrazione comunale”, mentre il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli sottolinea la capacità dell'iniziativa “di promuovere un tessuto di qualità come quello di San Miniato e la capacità dei centri commerciali naturali di valorizzare il commercio e le attività del territorio”.

“Sosteniamo con convinzione questa iniziativa che valorizza il tessuto commerciale e l'identità del centro storico di San Miniato durante i mesi estivi. La collaborazione con le associazioni di categoria e gli enti locali è strategica per rivitalizzare i borghi, coniugando la promozione turistica con lo sviluppo delle imprese di vicinato e della ristorazione. Strutturare eventi diffusi nel tempo permette di generare flussi costanti di visitatori, offrendo al contempo occasioni concrete di crescita economica per il territorio. Come Camera di Commercio continuiamo a investire risorse e competenze per supportare i comparti del commercio e del turismo, pilastri fondamentali della nostra economia diffusa” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini

Le luci delle vetrine restano accese: i negozi del centro storico prolungano l'orario di apertura fino a dopo cena, offrendo la possibilità di fare acquisti in totale relax godendo del clima fresco della sera e circondati dalla bellezze storiche e architettoniche di San Miniato. I ristoratori di San Miniato scendono in piazza con menu speciali e dedicati: piatti creati ad hoc per celebrare i sapori del territorio. e possibilità di cenare all'aperto nelle piazze storiche, trasformate per l'occasione in eleganti sale sotto il cielo stellato.

Una programmazione pensata per tutti dove non mancheranno musica diffusa, performance live e dj-set che creeranno il sottofondo perfetto per ogni angolo del borgo, oltre all'intrattenimento dedicato alle famiglie, con spettacoli e attività pensati per o più piccoli, rendendo la serata ideale per tutte le età.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

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