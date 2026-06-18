Sono iniziati nella mattinata di oggi, giovedì 18 giugno, gli esami di maturità nelle scuole superiori di tutta Italia. Stamattina si è svolta la prima prova scritta di italiano, sostenuta da circa 527mila studenti, che ha proposto le consuete tre tipologie d'esame: analisi del testo (Tipologia A), testo argomentativo (Tipologia B) e tema di attualità (Tipologia C).

Tra queste troviamo, nella Tipologia A, Cesare Pavese e Vitaliano Brancati; nella Tipologia B testi di Saragat, Bianucci e Furedi, mentre i temi della Tipologia C hanno proposto Husmann e Calabresi.



La prima prova, della durata di sei ore, è terminata intorno alle 14.30. Tra le tipologie, quella che sembra aver riscosso maggiore successo è stata la B. Anche a Empoli, tra gli studenti intervistati, il testo argomentativo è risultato tra i più scelti.

"Ho scelto il testo argomentativo, penso sia andata abbastanza bene - racconta Vittoria Banti, studentessa del liceo linguistico Il Virgilio -. È stato faticoso dal punto di vista mentale perché sei ore sono tante".

"Anche io ho scelto la Tipologia B - dichiara Allegra Fontanelli, sempre del Virgilio -. Ho scelto il testo su Saragat e l'Assemblea Costituente perché mi ero preparata degli esempi da casa, collegandolo ad altri autori".

"Ho scelto la Tipologia A - dice invece Amelia Salvadori del Virgilio -. L'ho scelta perché è l'argomento di italiano e francese che avevo studiato di più e quindi l'ho ricollegata ad autori affrontati in classe. È un tema che mi è piaciuto particolarmente durante l'anno. Penso che sia andata bene".

Le tracce, uguali per tutti gli indirizzi di studio, hanno riscosso preferenze simili anche negli altri istituti superiori cittadini.

"Ho scelto il tema di attualità, la Tipologia C - racconta Duccio Andreuzzi del Liceo Economico Sociale di Empoli -. Era una traccia che parlava della fatica nel Novecento e del suo rapporto con i giorni di oggi. Secondo me è andata abbastanza bene, anche se ci aspettavamo qualcosa sulle intelligenze artificiali".

"Io ho scelto la Tipologia B1, il testo sull'Assemblea Costituente di Saragat - dice Viola Proietti del liceo delle scienze umane -. Credo sia andato bene".

"Io invece ho scelto la A2, che parlava di Brancati, che non conoscevo. Però l'ho collegata ad altri autori che abbiamo studiato quest'anno - aggiunge Greta Santorufo -. Non mi aspettavo queste tracce, ma sono fiduciosa".

Domani si prosegue con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studio: latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico, lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico, scienze umane per il liceo delle scienze umane, diritto ed economia politica per l'opzione economico-sociale, economia aziendale per l'istituto tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing e discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici a indirizzo turistico.

La seconda prova, l'incubo di molti studenti, lo è anche per quelli empolesi. Al liceo linguistico Il Virgilio c'è chi teme già l'esame di inglese. "Domani noi del linguistico avremo inglese - dice Vittoria -, che mi preoccupa un po' di più".

"Domani sarà peggio - aggiunge Allegra -. Per questo ho puntato tutto su oggi".

Non manca però chi è più fiducioso: "Sono tranquilla per inglese, mi è sempre piaciuto e penso che andrà bene", ha detto Amelia.

Al LES domani sarà invece il turno di diritto. Duccio è speranzoso e si aspetta "qualcosa sull'Unione Europea e sul lavoro. Sono tranquillo".

Viola e Greta delle scienze umane, così come i loro compagni di corso, domani affronteranno la prova di scienze umane. "Speriamo esca qualcosa di decente - dicono -. Speriamo bene, siamo un po' in agitazione".

Niccolò Banchi

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