Montespertoli apre le sue aie per le 'veglie' tra vino, cibo e tradizione

Nove aziende agricole e agrituristiche del territorio animano l'estate con cene, degustazioni, musica e laboratori. Ogni sera, fino al 25 agosto, un nuovo podere accoglie il pubblico per rivivere l'antica tradizione delle veglie toscane.

Dal 23 giugno al 25 agosto torna "A Veglia sulle Aie di Montespertoli", la manifestazione promossa dal Comune di Montespertoli con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, dal titolo "Ogni sera è festa di natura e cultura".

La rassegna si apre martedì 23 giugno con la serata di presentazione all'Enoteca I Lecci, occasione per conoscere di persona i titolari delle aziende e delle tenute partecipanti e cenare tutti insieme, accompagnati dai vini di ciascuna realtà, con un menù a 20 euro, vini compresi. Da mercoledì 24 giugno prende poi il via il calendario delle veglie nelle aie, a partire dal Podere Ribaldaccio.

"'A Veglia sulle Aie' è ormai un appuntamento che il nostro territorio aspetta ogni anno con grande affetto" — dichiara Annalisa Giotti, Assessora alla Cultura del Comune di Montespertoli. "È un modo autentico per scoprire le nostre aziende agricole, i loro prodotti e le persone che ogni giorno lavorano la terra convivialità. La serata di apertura all'Enoteca I Lecci sarà l'occasione perfetta per dare il via a un'estate che unisce cultura, natura e convivialità, valori che da sempre caratterizzano la nostra comunità."

Per prenotare la serata contattare Lorenzo al numero: +39 389 664 3694

Per oltre due mesi, ogni giorno, nove realtà agricole e agrituristiche del territorio apriranno le loro aie, i cortili e le cantine al pubblico, offrendo a tutti, a prezzi popolari, una merenda con un bicchiere di vino e un assaggio dei migliori prodotti di filiera (8 euro). Ogni azienda arricchisce poi la propria settimana con un programma personalizzato di cene a tema, degustazioni, spettacoli, musica dal vivo e attività su prenotazione, costruendo una proposta unica legata alla propria storia e ai propri prodotti. Un'iniziativa che riporta in vita l'antica tradizione delle veglie toscane, quando le famiglie contadine si ritrovavano nelle aie al termine della giornata per stare insieme, condividere racconti e godersi il fresco della sera.

Il programma, ricchissimo, alterna degustazioni di vino e olio, cene a base di prodotti del territorio, laboratori sui mestieri agricoli, passeggiate nella natura, osservazioni astronomiche, mercatini dell'artigianato, spettacoli di musica dal vivo, teatro e danza, oltre ad attività pensate per le famiglie e per i più piccoli.

Le nove tappe del 2026:

- Podere Ribaldaccio (24-30 giugno)

- Tenuta Moriano (1-7 luglio)

- Le Fonti a San Giorgio (8-14 luglio)

- Podere San Michelino (15-21 luglio)

- Tenuta Barbadoro (22-28 luglio)

- Fattoria Bonsalto (29 luglio-4 agosto)

- Azienda Agricola Ammirabile (5-11 agosto)

- Azienda Agricola San Giusto (12-18 agosto)

- Podere Guiducci (19-25 agosto)

Tra gli appuntamenti più attesi: la serata di osservazione delle stelle con Astracadabra al Podere Ribaldaccio e alle Fonti a San Giorgio, la cena di solidarietà per Aisla a Le Fonti a San Giorgio, la "notte ancestrale" a base di cotture al fuoco con lo chef Fabrizio Mazzantini alla Fattoria Bonsalto, le serate culturali e i mercatini dell'artigianato alla Tenuta Barbadoro, l'esposizione di moto e trattori d'epoca all'Azienda Agricola San Giusto, e la tradizionale "Cena della Vendemmia" che chiuderà la rassegna al Podere Guiducci il 19 agosto.

"A Veglia sulle Aie" si inserisce in un'estate montespertolese ricca di appuntamenti, tra cui le Notti del Vino in centro storico, il festival musicale MoMu — che quest'anno celebra il decimo anniversario — e il Festival Amedeo Bassi.

L'iniziativa, nata per valorizzare le eccellenze agricole e il paesaggio del Chianti fiorentino, si propone come un'occasione di incontro tra abitanti del territorio, turisti e appassionati della buona tavola e dello stile di vita toscano, in un contesto di autenticità, bellezza e ospitalità.

Si raccomanda la prenotazione presso le singole aziende, poiché i programmi settimanali potrebbero subire variazioni e per dare la possibilità di organizzare al meglio le serate.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa