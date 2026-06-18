"Notte prima degli esami": la scritta sul ponte a Pontedera

Come ogni serata prima della prima prova, c'è chi si ritrova con amici e amiche per stemperare la tensione. A Pontedera hanno fatto le cose in grande, con tanto di scritta "Notte prima degli esami" sul ponte sull'Era, il collegamento verso il villaggio scolastico.

Ragazzi e ragazze si sono trovati a intonare la storica canzone di Antonello Venditti e poi hanno 'ammirato' la scritta sul ponte per le scuole.

"Ci sono momenti semplici che raccontano più di mille parole: la musica e l’energia del villaggio scolastico questa sera. Grazie ragazzi!" ha scritto Matteo Franconi, sindaco di Pontedera.

La pagina social del comune ha scritto: "La notte prima degli esami ha un’atmosfera tutta sua. A Pontedera stasera è andata così: emozioni, amicizia e quel pizzico di attesa prima di una nuova sfida. In bocca al lupo a tutti voi!".