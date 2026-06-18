Pavese, Brancati, Calabresi e non solo: le tracce della prima prova alla maturità

Sono iniziati nella mattinata di oggi, giovedì 18 giugno, gli esami di maturità nelle scuole superiori di tutta Italia. Anche in Toscana migliaia di studenti e studentesse sono alla prova col tema di italiano, la famigerata prima prova.

Quali sono le proposte? Si sa che l'analisi del testo vede protagonista Cesare Pavese e che tra le tracce troviamo anche un altro grande scrittore del Novecento come Vitaliano Brancati.

Presente anche una traccia sull'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat; tra le possibilità ci sono anche un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi 'I confini contano. Perchè l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare fontiere' e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi 'Alzarsi all'alba’.