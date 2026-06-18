Pisa, incendio in un capannone di rotoballe di fieno

In corso da ore l'intervento di spegnimento di un incendio divampato in un capannone nelle campagne di Pisa, contenente numerose rotoballe di fieno.
Sul posto presenti da prima delle 15 i vigili del fuoco di Pisa, con quattro automezzi antincendio, raggiunti anche da una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Prato. Intervenuti anche i carabinieri. Le fiamme risultano ora sotto controllo ma prosegue lo spegnimento. Le cause sono in fase di accertamento.
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