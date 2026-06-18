Più Certaldo: "Giro di incontri per mantenere vivo il confronto con i cittadini"

Ieri sera, la frazione di Sciano ha ospitato un incontro partecipato tra la cittadinanza e l’Associazione Più Certaldo. Alla riunione hanno preso parte tra i cittadini, anche i membri del Comitato di Frazione, del Circolo Arci di Sciano e i Consiglieri Comunali Ilaria Nogara e Ridi Andrea.

L’Avv. Pardo Cellini ha aperto il dibattito illustrando le motivazioni che hanno portato alla creazione dell’Associazione, concepita come strumento per restare più vicini alle esigenze della cittadinanza. “Questi incontri, programmati a metà legislatura, servono a fare il punto sui progressi compiuti e sulle sfide future che attendono il nostro territorio” ha affermato il leader Civico. La Consigliera Nogara ha enfatizzato l'importante ruolo delle Associazioni nella vita del paese, sottolineando l’importanza di sostenere le sinergie tra queste e l'Ente Pubblico necessarie per promuovere iniziative efficaci. Dall'altro lato, il Consigliere Ridi ha presentato alcuni lavori consiliari intrapresi per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, evidenziando l’attenzione della Regione sui progetti per lo sviluppo di percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, alla fruizione lenta del paesaggio e alla creazione di sentieri naturalistici e ippovie. Il prossimo incontro si terrà al Fiano, proseguendo così un dialogo fondamentale tra cittadini ed per il futuro della comunità.

Fonte: Piu Certaldo

Notizie correlate