Presidio polizia locale in piazza Don Minzoni, Lega: "Ai cittadini servono risposte chiare, agli agenti strumenti idonei"

"È notizia delle ultime ore della 'novità', voluta dall’Amministrazione Mantellassi, di far presidiare per una settimana la stazione di Empoli da parte degli agenti della polizia municipale. Riteniamo questa proposta un primo riconoscimento tardivo delle richieste avanzate negli anni passati, in particolare sul potenziamento del presidio delle aree sensibili e sull'aumento della presenza delle forze dell’ordine". Èquanto afferma Eliseo Palazzo, responsabile Enti Locali della Lega per la Città Metropolitana di Firenze, riguardo al nuovo presidio della polizia locale alla stazione di Empoli nelle ore di punta.

Palazzo richiama anche l'esperienza di Fucecchio, dove nelle scorse settimane era stata avanzata "una timida proposta di collaborazione privata".

Secondo Palazzo, però, "la misura, così com’è stata pensata, non è sufficiente. È necessario mettere gli agenti nelle condizioni di operare in sicurezza, garantendo al tempo stesso un servizio efficace ai cittadini".

Per il responsabile della Lega, l'aumento dei compiti affidati alla polizia municipale dovrebbe essere accompagnato da strumenti idonei, come la dotazione del taser. "Esporre il personale della Municipale, già sottorganico - e di fatto col presidio alla stazione verranno tolte unità ad altre realtà dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, è giusto ricordarlo - a questo ulteriore servizio, può essere un rischio sia per chi deve garantire sicurezza, sia per chi si trova a percepirla"

Palazzo sottolinea infine la necessità di interventi strutturali e non episodici: "Non saranno interventi spot a risolvere un problema annoso. Servono strumenti come l’operazione Strade Sicure, accordi con vigilanza privata e dotazioni adeguate per gli agenti. I cittadini - conclude - non hanno bisogno di sperimentazioni, ma di risposte chiare e immediate".