Weekend Sportivo col torneo 24 ore di Pardossi e la marcia podistica del Romito

Secondo fine settimana, a Pardossi, per il Torneo 24 Ore. Dopo che, ad inizio mese, si è disputata la competizione del calcio maschile a 7, con sedici squadre partecipanti, da domani sera, venerdì 19 giugno, via al calcio a 5 femminile.

12 le compagini partecipanti, con la formula a ciclo continuo delle 24 ore. Nell'impianto sportivo della frazione pontederese, con l'organizzazione della asd Pardossi, le partite prenderanno infatti il via alle ore 21 per concludersi esattamente il giorno successivo, sabato, sempre alle ore 21 con la finale. Nel weekend 26-27 giugno terza tranche della manifestazione, con 32 squadre schierate per il torneo di calcio a 5 maschile.

Domenica mattina, 21 giugno, appuntamento al Romito con la manifestazione podistica ludico-motoria e non competitiva che si svolgerà nella frazione, con percorsi a passo libero aperti a tutti.

I dettagli principali dell'evento includono il ritrovo presso il Circolo Arci Il Romito, in Via Ulisse Dini, con partenza prevista per le ore 07:30 e distanze disponibili sui tracciati di 3, 6, 12 e 18 chilometri. La marcia rientra nel calendario delle manifestazioni interprovinciali di podismo ed è il 14° Trofeo Sandro Cappelli e l'11° Trofeo Moreno Turini.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

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