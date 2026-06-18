QS World University Rankings, Università di Pisa settima in Italia

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L’Università di Pisa conferma la propria presenza tra i migliori atenei del mondo nella classifica QS World University Rankings 2027. L’Ateneo si colloca al 341° posto a livello globale, in lieve miglioramento rispetto alla 343ª posizione dell’edizione precedente, e mantiene il settimo posto in Italia.

Il risultato consolida il posizionamento internazionale dell’Università di Pisa in una classifica che ha preso in esame oltre 8.800 università di 106 Paesi. A sostenere la performance dell’Ateneo sono soprattutto gli indicatori legati alla qualità e all’impatto della ricerca scientifica, che si confermano tra i principali punti di forza dell’Università di Pisa. Segnali positivi arrivano anche dagli indicatori reputazionali: la reputazione presso i datori di lavoro guadagna 49 posizioni rispetto all’edizione precedente, mentre la reputazione accademica migliora di 6 posizioni, confermando una crescente visibilità dell’Ateneo a livello internazionale.

 

Fonte: Ufficio Stampa

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