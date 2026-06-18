San Pietro in Palazzi: inaugurato nella storica struttura della Fondazione Maffi due appartamenti del progetto 'Dopo di Noi'

La Fondazione Casa Cardinal Maffi ha festeggiato l’apertura dei due appartamenti realizzati nell'ambito del progetto Dopo di Noi, che al momento accolgono 12 persone. Non è una struttura di assistenza: è un percorso di autonomia pensato per giovani adulti con disabilità, che qui sperimentano la vita indipendente con un accompagnamento discreto e percorsi di inserimento sociale e professionale costruiti insieme al territorio.

Presenti all’inaugurazione anche l’assessora regionale Monia Monni e la sindaca di Cecina Lia Burgalassi. Il progetto è finanziato dal Pnrr e nasce dalla coprogettazione tra la Fondazione, la Società della Salute Valli Etrusche e le cooperative Nuovo Futuro e Cuore Liburnia Sociale. Gli alloggi sono stati ricavati dalla ristrutturazione dell'edificio che un tempo ospitava il terzo nucleo della storica Casa Maffi, accanto all'ex cinema teatro.

Per la Fondazione è un fronte nuovo: le sue otto strutture hanno sempre offerto accoglienza e cura a persone fragili, mentre con Dopo di Noi la Maffi accompagna l'autonomia, restando al fianco dei giovani senza sostituirsi a loro. Una novità che però affonda le radici nella storia più antica dell'ente: è proprio a San Pietro in Palazzi che oltre 75 anni fa è nata la Fondazione, dalla visione di monsignor Pietro Parducci e dalla sua idea di una presenza sociale viva nella comunità. L'inaugurazione segna anche la ripresa di un progetto più ampio: la nascita, nella storica sede di Palazzi, di una vera e propria cittadella della solidarietà, un luogo che torna a generare risposte per il territorio a partire da queste due nuove case.

"Inauguriamo un fronte nuovo per la Fondazione, ma che porta dentro di sé la nostra storia più antica - dichiara il presidente FCCM Franco Falorni -. Qui, a San Pietro in Palazzi, dove oltre 75 anni fa è nata la Maffi, ricominciamo a investire in speranza: due appartamenti che restituiscono autonomia a 12 giovani Fratelli e Sorelle Preziosi e che segnano la ripresa del nostro sogno più grande, la cittadella della solidarietà nella nostra sede storica".

"Fin dall’inizio del mio mandato abbiamo condiviso con la Fondazione l'idea qui a Palazzi potessero trovare spazio nuove forme di assistenza, capaci di rispondere ai bisogni crescenti del nostro territorio - ha ricordato la sindaca di Cecina Lia Burgalassi -. Oggi quella prospettiva diventa concreta, ed è un primo importantissimo passo: due appartamenti che restituiscono autonomia a dei giovani adulti e offrono speranza alle loro famiglie. Un risultato frutto della coprogettazione tra Fondazione, Società della Salute Valli Etrusche, Regione Toscana e realtà del territorio, che dimostra come pubblico e privato sociale insieme possano costruire risposte vere per le persone e per le famiglie".

Fonte: Fondazione Maffi - Ufficio Stampa

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