Santa Maria Annunziata, la pediatria protagonista ai PediaGames SIP 2026

Nell’ambito dell’81° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria, svoltosi a Padova, il team The Red Flags ha conquistato il primo posto alla prima edizione dei PediaGames, competizione nazionale dedicata alla formazione e all’aggiornamento in ambito pediatrico.

La squadra vincitrice era composta dal dottor Walter Maria Sarli, pediatra capitano del team, dalla dottoressa Sara Sollai, pediatra, dalla dottoressa Maddalena Bagni, specializzanda in Pediatria, tutti afferenti alla Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Annunziata dell’Azienda USL Toscana Centro, insieme al dottor Eugenio Trinati, pediatra borsista presso l’AOU Meyer IRCCS, e alla professoressa Silvia Ricci dell’Immunologia dell’AOU Meyer IRCCS.

Alla competizione hanno partecipato 24 squadre provenienti da tutta Italia, costituite da specializzandi, medici ospedalieri e universitari. Nel corso di due intense giornate congressuali, i partecipanti si sono confrontati in una serie di sfide progressive a quattro squadre, basate sulla risoluzione di complessi quiz pediatrici a risposta multipla, in cui accuratezza, preparazione e rapidità di risposta hanno rappresentato elementi decisivi.

Dopo aver superato le diverse fasi eliminatorie, il team The Red Flags ha conquistato il gradino più alto del podio, distinguendosi per competenza clinica, capacità di ragionamento e lavoro di squadra.

“Questi risultati testimoniano il valore della formazione continua e l’elevato livello professionale dei medici impegnati quotidianamente nell’assistenza pediatrica, contribuendo a dare prestigio all’Azienda USL Toscana Centro e alla pediatria toscana nel panorama nazionale- afferma Il dottor Gianpaolo Mirri, direttore della Pediatria e Neonatologia degli Ospedali Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio - voglio quindi esprimere i miei più vivi complimenti ai componenti della squadra per il brillante risultato ottenuto, sottolineando come questo importante riconoscimento rappresenti un motivo di orgoglio per tutta la struttura e una conferma della qualità professionale, dell’impegno e della preparazione che caratterizzano il lavoro quotidiano dei professionisti coinvolti”.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente della Società Italiana di Pediatria, dottor Rino Agostiniani, al termine della competizione.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

Notizie correlate