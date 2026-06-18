Sbriciolona di Lellalella

Oggi ringrazio Lellalella, una nostra ascoltatrice molto attiva anche su Facebook, ogni anno mi manda alcune delle sue ricette. Le piace tantissimo cucinare, ha estro e fantasia. Ha realizzato un dolce molto gustoso la Sbriciolona. Mi ha mandato non solo la foto finale del piatto, ma anche le foto della sua preparazione.

Lellalella ha realizzato il dolce mettendo in una metà la marmellata e nell'altra la Nutella, questo perchè nella sua famiglia le preferenze sono divise tra la confettura di marmellata e la crema di cioccolata.

In realtà con sbriciolona in Italiano si può intendere due cose o un dolce o un salume. Facciamo un po' di chiarezza.

La Torta sbrisolona è un celebre dolce tipico della Lombardia (in particolare di Mantova). È una torta secca, friabile e molto croccante a base di mandorle, farina di mais e burro, pensata per essere spezzata a mano.

Sbriciolona è un tipico salume toscano (originario della zona del Chianti). Simile alla finocchiona, deve il suo nome alla grana grossolana dell'impasto e al suo aroma inconfondibile di semi di finocchio.

Sbriciolona

Uno stampo da 24-26 cm

Ingredienti

Per la base:

300 g di farina 00

125 g di zucchero

80 g di burro freddo (a pezzetti)

1 uovo grande

1 presa di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Scorza grattugiata di 1 limone bio (facoltativo)

Per il ripieno:

300-di ricotta vaccina (o due etti di mascarpone)

50 g di zucchero a velo (o semolato)

200 g di marmellata a scelta (es. ai frutti di bosco, alle more o alle albicocche) oppure di Nutella. Lellalella ha fatto metà, così accontenta tutti in famiglia.

Preparazione

L'impasto: In una ciotola capiente versate la farina, lo zucchero, il lievito, il pizzico di sale e la scorza di limone. Aggiungete il burro freddo a tocchetti e lavoratelo rapidamente con i polpastrelli fino a ottenere un composto sabbioso e ricco di "briciole". Aggiungete l'uovo e amalgamate velocemente con le mani senza compattare troppo l'impasto.

Il ripieno: In una terrina a parte, lavorate la ricotta con lo zucchero fino a renderla una crema liscia e vellutata. Componete il dolce: imburrate e infarinate una tortiera e versate più della metà delle briciole sul fondo e livellate con una leggera pressione, creando un leggero bordo. Distribuite la crema di ricotta e, subito sopra, stendete uno strato uniforme di marmellata o di Nutella (o come ha fatto Lellalella in una metà ha spalmato la marmellata e nell’altra metà la nutella).

La copertura: Coprite tutto con le restanti briciole di impasto, sigillando leggermente ai bordi.

Cottura: Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti (o in forno ventilato a 170°C per 30-35 minuti) finché la superficie risulterà bella dorata. Lasciate raffreddare e spolverizzate di zucchero a velo prima di servire.

Lellalella

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