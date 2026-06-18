Self accettazione, all’ospedale Santo Stefano totem collocato all’ingresso

Meno attesa, più tempo per il cittadino. Anche dell’ospedale Santo Stefano dell’Asl Toscana centro è attiva da qualche mese la “self accettazione”, il servizio digitale che consente all’utenza di fare l'accettazione in autonomia per gli appuntamenti delle visite specialistiche.

Il servizio consente, infatti, di gestire in autonomia l’accettazione di visite specialistiche prenotate e di pagare contestualmente il ticket dovuto, senza dover più accedere allo sportello. È sufficiente avere con sé la tessera sanitaria attivata con relativo Pin. All’ospedale Santo Stefano il totem digitale è collocato all’ingresso, accanto alla portineria (a sinistra) prima dell’accettazione centrale.

Come funziona Basta accedere al totem digitale con tessera sanitaria attivata e pin, inserendola nell'apposito alloggio. Una volta autenticati, il sistema mostrerà le prestazioni che è possibile self accettare nella giornata e, semplicemente seguendo i passaggi proposti, sarà possibile accettare la prestazione, pagare il ticket eventualmente dovuto con carta o bancomat e confermare la propria presenza in struttura. L’utente riceverà il numero per la chiamata in ambulatorio, non prima di mezz'ora rispetto all'orario dell'appuntamento. Completate queste operazioni, sarà possibile accedere direttamente ai servizi sanitari ambulatoriali, recandosi nella sala di attesa indicata sul numero di coda ed evitando così di presentarsi agli sportelli dell'accettazione.

La self accettazione si può fare non solo attraverso i totem digitali, ma anche attraverso App Toscana Salute (sulla pagina regione.toscana.it/-/toscana-salute come scaricarla e installarla) selezionando la funzione self accettazione e Cup online (sul portale prenota.sanita.toscana.it) ed è uno strumento che permette di rendere più rapido l’accesso alle visite.

Acquisire familiarità con nuove modalità di accesso richiede tempo e supporto, soprattutto nelle prime fasi di utilizzo. In ospedale, ancora in questa fase, chi dovesse avere difficoltà nell’utilizzo del totem digitale della self accettazione, può comunque contare sul sostegno del personale di accoglienza, disponibile ad assistere gli utenti.

Una volta provato, il percorso risulterà semplice e intuitivo: basta poco tempo per prendere confidenza e già al primo utilizzo se ne comprenderà l’immediatezza

Fonte: Ausl Toscana Centro