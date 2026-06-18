Sicurezza e Cpr, continua l'attività di Lega Fucecchio

- In questi giorni si è svolta a Fucecchio nel Valdarno Inferiore, un'altra iniziativa pubblica della Lega sul tema della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini. L'appuntamento è consistito in un confronto con i cittadini sui temi della Sicurezza e della realizzazione di un CPR (centro per i rimpatri) in Toscana, ovvero un centro di detenzione per immigrati irregolari autori di crimini ed in attesa di essere rimpatriati, salvaguardando i diritti umani ma guardando in faccia alla realtà. L'iniziativa è stata presentata da Marco Cordone (Segretario della Sezione Lega Fucecchio - Cerreto Guidi e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze del Carroccio) alla luce dell'inserimento di un CPR in Toscana nel Decreto Rimpatri in cui si impegna il Governo a realizzare tale struttura nel Granducato, a cura dei parlamentari Elisa Montemagni, Andrea Barabotti, Andrea Crippa e Tiziana Nisini. Nel corso dell'iniziativa è stato distribuito il 'MANIFESTO PER LA SICUREZZA', documento articolato in 8 punti e redatto nell'autunno scorso ma più che mai attuale e secondo gli auspici del Segretario locale, Marco Cordone, rinforzano il dibattito locale su questi temi, considerando che altre forze politiche hanno presentato da tempo in consiglio comunale, documenti in merito alla sicurezza cittadina. Il Segretario Cordone insieme al Consiglio direttivo leghista, sottolinea che il cosiddetto 'MANIFESTO PER LA SICUREZZA' al punto 6 propone la realizzazione di un Centro per i Rimpatri in Toscana e con il punto 7 dello stesso documento, richiede un aumento degli organici della Polizia municipale e la realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri come più volte sollecitato negli anni; Tenenza dei Carabinieri che permetterebbe di avere un contingente di militi dell'Arma dedicato solo al territorio del Comune di Fucecchio, territorio con dinamiche particolari rispetto a quelle di altri Comuni, essendo sia soggetto attivo del Comprensorio del Cuoio e della Pelle che dell'Empolese Valdelsa; e chiosa, concludendo Cordone :"Per noi la Tutela dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza delle nostre Comunità sono i punti principali del nostro programma politico - amministrativo e ne parliamo non occasionalmente ma 365 giorni l'anno per risolvere completamente i problemi in argomento, avendo come obiettivo il fatto che i criminali debbano stare in galera e che a tanta gente perbene debba essere garantita la libertà di vivere in tranquillità perché non c'è Libertà senza Sicurezza".-

Marco Cordone (ViceSegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier)

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