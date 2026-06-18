SMS fraudolenti, Asl Tc invita i cittadini alla massima prudenza

L’Azienda USL Toscana centro informa la cittadinanza che, negli ultimi giorni, sono stati segnalati nuovi casi di messaggi SMS sospetti ricevuti da utenti che hanno effettuato prenotazioni tramite il portale ZeroCode.

Le comunicazioni, apparentemente riconducibili al CUP (Centro Unico di Prenotazione), invitano a contattare con urgenza numeri telefonici sconosciuti o a tariffazione speciale, facendo riferimento a presunte pratiche amministrative o prenotazioni sanitarie. Tra i messaggi segnalati compare, ad esempio, l'invito a richiamare un numero telefonico per ottenere “informazioni importanti” relative alla propria posizione.

L’Azienda USL Toscana centro precisa che il CUP non sta effettuando invii di SMS contenenti richieste di richiamare utenze telefoniche per comunicazioni relative a prenotazioni o pratiche sanitarie.

Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione e, in caso di ricezione di messaggi di questo tipo, di non rispondere, non richiamare i numeri indicati e non fornire dati personali o informazioni sensibili.

Tali comunicazioni potrebbero configurarsi come tentativi di frode finalizzati a indurre gli utenti a sostenere costi telefonici non dovuti o a condividere informazioni riservate.

Per qualsiasi dubbio o per verificare l'autenticità di una comunicazione ricevuta, è necessario rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell’Azienda USL Toscana centro.

Contatti ufficiali CUP Numero unico: 055 54 54 54

Orari del Call Center aziendale

· Dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 18.00

· Sabato e giorni prefestivi: dalle 8.00 alle 13.00

Il servizio è accessibile sia da rete fissa sia da telefono cellulare.

L’Azienda USL Toscana centro rinnova il proprio impegno nella tutela dei cittadini e invita tutti gli utenti a segnalare eventuali episodi sospetti, contribuendo così a prevenire e contrastare fenomeni di truffa sempre più diffusi e sofisticati.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro