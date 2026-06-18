Torna la Festa de L’Unità di Empoli, ecco il programma

Con un suggestivo slogan “La porta è aperta” torna a Empoli la Festa de L’Unità, che si terrà da giovedì 25 giugno a domenica 5 luglio alla Vela Margherita Hack (via Magolo 32).

“La porta è aperta” racconta l’idea di partito e di città che il PD empolese vuole costruire: uno spazio aperto all’ascolto, al confronto e alla partecipazione.

Undici giorni di incontri, cultura, musica, buon cibo e partecipazione per una festa che vuole essere, ancora una volta, il luogo dove una comunità si incontra, discute e guarda al futuro.

«Viviamo un tempo di incertezze e di diseguaglianze che crescono. Per questo crediamo in una politica utile, capace di ascoltare e di dare risposte concrete. Veniamo da molto lontano e vogliamo andare ancora più lontano, con un partito aperto e una città che cresca senza lasciare indietro nessuno», afferma Gianni Bagnoli, neo segretario del Partito Democratico di Empoli.

Ricco e interessante il programma, che attraverserà temi di stretta attualità, dai cambiamenti sociali e generazionali alle sfide della Toscana, dal lavoro e dalle imprese al futuro dell’Europa, dall’inclusione ai diritti, fino ai grandi scenari internazionali.

Tra gli ospiti attesi, tra gli altri, Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Dario Nardella, Marco Tarquinio, Sara Funaro, Stefano Patuanelli, Arturo Scotto, Luisa Morgantini, Mia Diop, Dario Parrini, Bernard Dika, Raffaella Paita, Matteo Biffoni, Brenda Barnini, Giovanni Capecchi, Alessio Mantellassi. Invitato anche il presidente della Regione Eugenio Giani, oltre a numerosi amministratori, parlamentari, giornalisti, studiosi e rappresentanti del mondo dell’associazionismo.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali con presentazioni di libri e incontri con scrittori, gli spazi dedicati ai giovani, alla tecnologia e all’innovazione, gli approfondimenti sulla storia e sui temi della pace e dei diritti.

In programma anche musica dal vivo, spettacoli, ballo liscio, dj set e momenti di intrattenimento per tutte le età. Come da tradizione sarà attivo il ristorante della festa con un menù che valorizza la cucina del territorio e piatti speciali dedicati alle singole serate. L’apertura sarà dalle 19.30 tutte le sere.

Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre presenti gli stand delle associazioni, la libreria, i mercatini e lo spazio dei Giovani Democratici.

La Festa de L’Unità di Empoli sarà un appuntamento nel calendario politico e culturale della città quale luogo di incontro e di comunità: una porta aperta a tutte e tutti, per condividere idee, passioni e la voglia di costruire insieme il futuro.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 25 GIUGNO

Ore 18.30 “Produci, consuma, crea”

con Matteo Crea, artista e creator

Associazione Scomodo

modera Sofia Sostegni, segretaria Giovani democratici Empoli

ore 21.30

Improvvisazione teatrale a cura di LIF

Piatto del giorno: trippa

VENERDì 26 GIUGNO

Ore 18.30

“Gli ultimi sondaggi dicono che…”

Con Livio Gigliuto, sociologo e presidente di Istituto Piepoli

Dario Parrini, senatore

Modera Gianni Bagnoli, segretario Pd Empoli

ore 21.30

“BBB- Generazione a confronto”

Stefano Bonaccini, europarlamentare

Bernard Dika, Sottosegretario presidenza della Regione Toscana

Brenda Barnini, consigliera regionale

Modera Alessandro Lippi, giornalista

Ore 23.00

Musica dal vivo con Casini music

Piatto del giorno: cacciucco

SABATO 27 GIUGNO

Ore 18.30

“Chatgpt, montami la festa.L’AI cambierà tutto?”

Con Laura Sparavigna, assessora Comune di Firenze

Marco Bani, autore e “Il secolo dell’IA”

ore 21.30

Ballo liscio con Haliby group

Ore 23.00

Musica dal vivo

Silent disco

Piatto del giorno: baccalà alla livornese

DOMENICA 28 GIUGNO

Ore 18.30

“La Toscana in giallo”

Con gli scrittori Marco Vichi e Leonardo Gori

Modera Sabrina Fioravanti

ore 21.30

“La partita è aperta. Costruire un’alternativa per il 2027”

Con Stefano Patuanelli, senatore M5S

Dario Parrini, senatore PD

Raffaella Paita, senatrice IV

Filiberto Zaratti, deputato AVS

Modera Emilio Chiorazzo, giornalista

Ore 23.00

Musica dal vivo By Go

Piatto del giorno: pasta alla norma

LUNEDÌ 29 GIUGNO

Ore 18.30

“Democrazia addio”

Presenta il libro l’autore Lorenzo De Sio

Modera Matteo Boldrini

ore 21.30

“Le sfide della Toscana”

Con Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana

Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli

Modera Rossella Iallorenzi, giornalista

Ore 23.00

Musica dal vivo

Mesmerize

Piatto del giorno: frittura di pesce

MARTEDÌ 30 GIUGNO

Ore 18.30

Torneo minibasket “Mini Vela - Streetball” a cura USE basket

Teqball e Calcio Sociale a cura di Centro Giovani

DJ Pietro

Noi da Grandi

ore 21.30

“Governare le città”

Matteo Biffoni, sindaco di Prato

Giovanni Capecchi, sindaco di Pistoia

Sara Funaro, sindaco di Firenze

Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli

Ore 23.00

Musica dal vivo Zoey Dj

Piatto del giorno: cinghiale

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO

Ore 18.30

“Lavoro imprese, territorio: quale futuro per Empoli?”

Con Luca Barbetti, responsabile Cgil Empolese Valdelsa

Fabio Franchi, segretario generale della Cisl Firenze-Prato

Andrea Panchetti, presidente CNA Empolese Valdelsa

Ilaria Scarselli, presidente Comitato per l'Imprenditoria Femminile della provincia di Firenze

Modera Giovanni Mennillo, giornalista

ore 21.30

“Libera la terra”

Mia Diop, vicepresidente Regione Toscana

Giulia Bartolini, Vicepresidente Libera Toscana

Modera don Andrea Bigalli, già presidente Osservatorio toscano della legalità

Piatto del giorno: trippa

GIOVEDÌ 2 LUGLIO

Ore 18.30

“Libere anche qui”

Valeria Campagna, consigliera comunale e Capogruppo Pd Comune di Latina

Lucrezia Iurlaro, presidente associazione Tocca a noi

Irene Bandini, portavoce Donne Democratiche Empolese Valdelsa

Irene Macchi, portavoce Donne Democratiche Empoli

Modera Matilde Liuzzi

ore 21.30

“EuroPace. Il ruolo dell’UE in un mondo in guerra”

Marco Tarquinio, europarlamentare

Dario Nardella, europarlamentare

Modera Paola Sani

Ore 23.00

Musica dal vivo con The white toast

Piatto del giorno: parmigiana di melanzane

VENERDÌ 3 LUGLIO

Ore 18.30

“Fischiava il vento”

Con l’autore Claudio Caprara

Claudio Martini, già presidente della Regione Toscana

Modera Amedeo Cantini

ore 21.00

“Da Bruxelles a Avane: l’Europa nei quartieri”

Nicola Zingaretti, europarlamentare

Camilla Laureti, europarlamentare

Gianni Bagnoli, segretario Pd Empoli

Ore 23.00

Musica dal vivo con Balck Hole

Piatto del giorno: cacciucco

SABATO 4 LUGLIO

Ore 18.00

“Volti italiani”

con l’autrice Victoria Karam

Maurizio Cei, segretario Pd Empolese Valdelsa

Modera Raffaele Donati

ore 21.30

Indie power

Piatto del giorno: spaghetti alle vongole

DOMENICA 5 LUGLIO

Ore 17.00

“Il mondo in movimento. Storie delle migrazioni contemporanee”

Luca Misculin, giornalista de Il Post

Giuditta Pini, consulente politica già deputata PD

Andrea Mayer, responsabile Area Accoglienza Oxfam Italia

ore 18.30

“Scusate se vi parlo del G8 di Genova”

Lorenzo Guadagnucci, giornalista

Brenda Barnini, consigliera regionale

Modera Alice Santaniello

Ore 20.15

Cena di raccolta fondi a sostegno del popolo palestinese. Il ricavato sarà devoluto a Oxfam Italia.

Ore 21.30

“Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”

Con Arturo Scotto, deputato

Saverio Tommasi, giornalista

Annalisa Corrado, europarlamentare (in collegamento)

Modera Sara Fluvi, vicesegretaria Pd Empoli

Fonte: PD Empolese Valdelsa

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