Torna la Festa de L’Unità di Empoli, ecco il programma

Da giovedì 25 giugno a domenica 5 luglio alla Vela Margherita Hack. Fra gli ospiti Bonaccini, Zingaretti, Laureti, Nardella, Tarquinio, Patuanelli e Fossi
Con un suggestivo slogan “La porta è aperta” torna a Empoli la Festa de L’Unità, che si terrà da giovedì 25 giugno a domenica 5 luglio alla Vela Margherita Hack (via Magolo 32).
“La porta è aperta” racconta l’idea di partito e di città che il PD empolese vuole costruire: uno spazio aperto all’ascolto, al confronto e alla partecipazione.
Undici giorni di incontri, cultura, musica, buon cibo e partecipazione per una festa che vuole essere, ancora una volta, il luogo dove una comunità si incontra, discute e guarda al futuro.
«Viviamo un tempo di incertezze e di diseguaglianze che crescono. Per questo crediamo in una politica utile, capace di ascoltare e di dare risposte concrete. Veniamo da molto lontano e vogliamo andare ancora più lontano, con un partito aperto e una città che cresca senza lasciare indietro nessuno», afferma Gianni Bagnoli, neo segretario del Partito Democratico di Empoli.
Ricco e interessante il programma, che attraverserà temi di stretta attualità, dai cambiamenti sociali e generazionali alle sfide della Toscana, dal lavoro e dalle imprese al futuro dell’Europa, dall’inclusione ai diritti, fino ai grandi scenari internazionali.
Tra gli ospiti attesi, tra gli altri, Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Dario Nardella, Marco Tarquinio, Sara Funaro, Stefano Patuanelli, Arturo Scotto, Luisa Morgantini, Mia Diop, Dario Parrini, Bernard Dika, Raffaella Paita, Matteo Biffoni, Brenda Barnini, Giovanni Capecchi, Alessio Mantellassi. Invitato anche il presidente della Regione Eugenio Giani, oltre a numerosi amministratori, parlamentari, giornalisti, studiosi e rappresentanti del mondo dell’associazionismo.
Non mancheranno gli appuntamenti culturali con presentazioni di libri e incontri con scrittori, gli spazi dedicati ai giovani, alla tecnologia e all’innovazione, gli approfondimenti sulla storia e sui temi della pace e dei diritti.
In programma anche musica dal vivo, spettacoli, ballo liscio, dj set e momenti di intrattenimento per tutte le età. Come da tradizione sarà attivo il ristorante della festa con un menù che valorizza la cucina del territorio e piatti speciali dedicati alle singole serate. L’apertura sarà dalle 19.30 tutte le sere.
Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre presenti gli stand delle associazioni, la libreria, i mercatini e lo spazio dei Giovani Democratici.
La Festa de L’Unità di Empoli sarà un appuntamento nel calendario politico e culturale della città quale luogo di incontro e di comunità: una porta aperta a tutte e tutti, per condividere idee, passioni e la voglia di costruire insieme il futuro.
PROGRAMMA
GIOVEDÌ 25 GIUGNO
Ore 18.30 “Produci, consuma, crea”
con Matteo Crea, artista e creator
Associazione Scomodo
modera Sofia Sostegni, segretaria Giovani democratici Empoli
ore 21.30
Improvvisazione teatrale a cura di LIF
Piatto del giorno: trippa
VENERDì 26 GIUGNO
Ore 18.30
“Gli ultimi sondaggi dicono che…”
Con Livio Gigliuto, sociologo e presidente di Istituto Piepoli
Dario Parrini, senatore
Modera Gianni Bagnoli, segretario Pd Empoli
ore 21.30
“BBB- Generazione a confronto”
Stefano Bonaccini, europarlamentare
Bernard Dika, Sottosegretario presidenza della Regione Toscana
Brenda Barnini, consigliera regionale
Modera Alessandro Lippi, giornalista
Ore 23.00
Musica dal vivo con Casini music
Piatto del giorno: cacciucco
SABATO 27 GIUGNO
Ore 18.30
“Chatgpt, montami la festa.L’AI cambierà tutto?”
Con Laura Sparavigna, assessora Comune di Firenze
Marco Bani, autore e “Il secolo dell’IA”
ore 21.30
Ballo liscio con Haliby group
Ore 23.00
Musica dal vivo
Silent disco
Piatto del giorno: baccalà alla livornese
DOMENICA 28 GIUGNO
Ore 18.30
“La Toscana in giallo”
Con gli scrittori Marco Vichi e Leonardo Gori
Modera Sabrina Fioravanti
ore 21.30
“La partita è aperta. Costruire un’alternativa per il 2027”
Con Stefano Patuanelli, senatore M5S
Dario Parrini, senatore PD
Raffaella Paita, senatrice IV
Filiberto Zaratti, deputato AVS
Modera Emilio Chiorazzo, giornalista
Ore 23.00
Musica dal vivo By Go
Piatto del giorno: pasta alla norma
LUNEDÌ 29 GIUGNO
Ore 18.30
“Democrazia addio”
Presenta il libro l’autore Lorenzo De Sio
Modera Matteo Boldrini
ore 21.30
“Le sfide della Toscana”
Con Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana
Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli
Modera Rossella Iallorenzi, giornalista
Ore 23.00
Musica dal vivo
Mesmerize
Piatto del giorno: frittura di pesce
MARTEDÌ 30 GIUGNO
Ore 18.30
Torneo minibasket “Mini Vela - Streetball” a cura USE basket
Teqball e Calcio Sociale a cura di Centro Giovani
DJ Pietro
Noi da Grandi
ore 21.30
“Governare le città”
Matteo Biffoni, sindaco di Prato
Giovanni Capecchi, sindaco di Pistoia
Sara Funaro, sindaco di Firenze
Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli
Ore 23.00
Musica dal vivo Zoey Dj
Piatto del giorno: cinghiale
MERCOLEDÌ 1 LUGLIO
Ore 18.30
“Lavoro imprese, territorio: quale futuro per Empoli?”
Con Luca Barbetti, responsabile Cgil Empolese Valdelsa
Fabio Franchi, segretario generale della Cisl Firenze-Prato
Andrea Panchetti, presidente CNA Empolese Valdelsa
Ilaria Scarselli, presidente Comitato per l'Imprenditoria Femminile della provincia di Firenze
Modera Giovanni Mennillo, giornalista
ore 21.30
“Libera la terra”
Mia Diop, vicepresidente Regione Toscana
Giulia Bartolini, Vicepresidente Libera Toscana
Modera don Andrea Bigalli, già presidente Osservatorio toscano della legalità
Piatto del giorno: trippa
GIOVEDÌ 2 LUGLIO
Ore 18.30
“Libere anche qui”
Valeria Campagna, consigliera comunale e Capogruppo Pd Comune di Latina
Lucrezia Iurlaro, presidente associazione Tocca a noi
Irene Bandini, portavoce Donne Democratiche Empolese Valdelsa
Irene Macchi, portavoce Donne Democratiche Empoli
Modera Matilde Liuzzi
ore 21.30
“EuroPace. Il ruolo dell’UE in un mondo in guerra”
Marco Tarquinio, europarlamentare
Dario Nardella, europarlamentare
Modera Paola Sani
Ore 23.00
Musica dal vivo con The white toast
Piatto del giorno: parmigiana di melanzane
VENERDÌ 3 LUGLIO
Ore 18.30
“Fischiava il vento”
Con l’autore Claudio Caprara
Claudio Martini, già presidente della Regione Toscana
Modera Amedeo Cantini
ore 21.00
“Da Bruxelles a Avane: l’Europa nei quartieri”
Nicola Zingaretti, europarlamentare
Camilla Laureti, europarlamentare
Gianni Bagnoli, segretario Pd Empoli
Ore 23.00
Musica dal vivo con Balck Hole
Piatto del giorno: cacciucco
SABATO 4 LUGLIO
Ore 18.00
“Volti italiani”
con l’autrice Victoria Karam
Maurizio Cei, segretario Pd Empolese Valdelsa
Modera Raffaele Donati
ore 21.30
Indie power
Piatto del giorno: spaghetti alle vongole
DOMENICA 5 LUGLIO
Ore 17.00
“Il mondo in movimento. Storie delle migrazioni contemporanee”
Luca Misculin, giornalista de Il Post
Giuditta Pini, consulente politica già deputata PD
Andrea Mayer, responsabile Area Accoglienza Oxfam Italia
ore 18.30
“Scusate se vi parlo del G8 di Genova”
Lorenzo Guadagnucci, giornalista
Brenda Barnini, consigliera regionale
Modera Alice Santaniello
Ore 20.15
Cena di raccolta fondi a sostegno del popolo palestinese. Il ricavato sarà devoluto a Oxfam Italia.
Ore 21.30
“Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”
Con Arturo Scotto, deputato
Saverio Tommasi, giornalista
Annalisa Corrado, europarlamentare (in collegamento)
Modera Sara Fluvi, vicesegretaria Pd Empoli
Fonte: PD Empolese Valdelsa
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