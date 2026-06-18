Uccise due donne, ergastolo per Vasile Frumuzache

La Corte d’assise di Firenze ha condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi il vigilante romeno di 33 anni Vasile Frumuzache, reo confesso dell’omicidio di due connazionali uccise tra il 2024 e il 2025 tra le province di Pistoia e Prato.

L’uomo era accusato dei delitti di Ana Maria Andrei, 27 anni, assassinata a Montecatini Terme nell’agosto 2024, e di Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato nel maggio 2025.

La sentenza è stata pronunciata nel processo celebrato davanti alla Corte d’assise del capoluogo toscano. La procura aveva chiesto per l’imputato la pena dell’ergastolo, integralmente accolta dai giudici. Frumuzache è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, mentre è stato esclusa l'aggravante della premeditazione. È stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 445mila euro per il risarcimento dei danni alle varie parti civili che si sono costituite in giudizio.

In aula il 33enne è rimasto impassibile durante la sentenza. Si è presentato con una maglietta con la scritta "sei il nostro super papà", che da quanto emerso sarebbe stata donata dai figli. Lacrime in aula da parte dei familiari delle giovani vittime: la mamma di Maria Denisa Paun ha ringraziato tutti rivolgendosi ai giornalisti, per poi allontanarsi.

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