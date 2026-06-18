Università di Firenze tra il 4,6% dei migliori atenei al mondo per QS World University Rankings 2027

L’Università di Firenze si conferma tra le realtà accademiche di maggiore rilievo a livello internazionale secondo l’edizione 2027 del QS World University Rankings, la classifica globale elaborata da Quacquarelli Symonds (QS).

L’Ateneo fiorentino si colloca infatti nel 4,6% delle migliori università al mondo tra le 8.808 istituzioni valutate, registrando un lieve miglioramento rispetto all’edizione precedente, quando figurava nel 4,8% su 8.467 università analizzate. Fra le università entrate in classifica, 1.504, l’Università di Firenze occupa il 409° posto (top 27%).

Rispetto allo scorso anno, l’Ateneo mantiene invariato il proprio punteggio complessivo di 37,2, ma evidenzia progressi significativi in alcuni indicatori. In particolare, cresce nella voce “Sustainability”, dove raggiunge il 247° posto mondiale, guadagnando 28 posizioni, e in “Academic Reputation”, salendo al 252° posto con un miglioramento di 10 posizioni.

Risultati positivi emergono anche sul fronte della rete di ricerca internazionale, ambito nel quale l’Università si colloca al 271° posto. Migliora, inoltre, il punteggio negli indicatori “Employer Reputation” e “International Faculty”, entrambi in crescita di 2,6 punti, a testimonianza della crescente attrattività internazionale.

Nella classifica nazionale, su 47 realtà entrate in graduatoria, Unifi occupa la tredicesima posizione e risulta all’ottavo posto in “Esiti occupazionali” e nona negli ambiti “Rete di ricerca internazionale”, “Sostenibilità” e “Studenti internazionali”.

“I dati confermano il ruolo dell’Università di Firenze tra le istituzioni accademiche di riferimento a livello globale, con particolare evidenza nei settori della sostenibilità, della reputazione scientifica e dell’internazionalizzazione della ricerca” commenta la rettrice Alessandra Petrucci.

Fonte: Università degli Studi di Firenze