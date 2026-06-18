Università di Siena scala il World University Rankings

L’Università di Siena migliora ancora la propria posizione nella classifica QS World University Rankings e sale globalmente al posto 572 su 1504 università valutate, da 607 dell’anno precedente. Guadagna così 35 posizioni e si colloca nel 38 per cento delle migliori università del mondo.

Nella classifica internazionale - che ha valutato 94 atenei in più dello scorso anno - i maggiori punteggi ottenuti sono nelle citazioni delle pubblicazioni dei ricercatori dell’Università di Siena, nella sostenibilità ambientale e sociale – sia come oggetto di ricerca che come concetto strategico della politica di gestione dell’ateneo – e nella reputazione accademica.

Nel confronto nazionale, su 47 istituzioni valutate (6 in più dello scorso anno), l’Università di Siena si colloca al posto 18, distinguendosi soprattutto per il rapporto favorevole tra numero degli studenti e numero dei docenti, per la presenza di studenti provenienti da tutto il mondo, per le opportunità di impiego ottenute dai suoi laureati. Anche a livello italiano l’Università di Siena emerge per il numero di citazioni delle pubblicazioni scientifiche dei suoi ricercatori e per la ricerca e l'attuazione di politiche nel campo della sostenibilità.

Qual è il significato che si può ricavare da questa classifica? Questi dati descrivono un’università dove l’attività di ricerca è intensa e gode del riconoscimento della comunità scientifica internazionale, mentre l’ambiente è favorevole per lo studio, anche grazie alla possibilità di un’attenzione personalizzata nei confronti degli studenti da parte dei docenti. In particolare, il parametro “sostenibilità” adottato dalle classifiche QS indica anche la quantità e la qualità dei servizi dedicati agli studenti ai fini del loro benessere e dell’inclusione nella comunità universitaria. Tutto questo si traduce per chi sceglie l'Università di Siena nell'opportunità di studiare entrando a far parte di una comunità scientifica stimolante, aperta al confronto e agli scambi internazionali, potendo contare su una didattica efficace perché mirata alle esigenze degli allievi.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

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