Visite alle aziende di Montelupo Fiorentino, nuova tappa dedicata alla filiera della moda e del made in Italy

Un appuntamento ormai consolidato che continua a offrire occasioni di confronto diretto con imprenditori e lavoratori, permettendo di conoscere da vicino le eccellenze produttive che contribuiscono allo sviluppo economico del territorio.

Questa volta l'attenzione si è concentrata su alcune realtà che operano nel settore della moda e degli accessori, comparto che continua a rappresentare una presenza significativa nell'economia locale. Dalle suole per calzature alla pelletteria di lusso, dall'abbigliamento tecnico al cashmere rigenerato, le aziende visitate raccontano filiere diverse ma accomunate da competenze specialistiche, qualità produttiva e capacità di confrontarsi con mercati nazionali e internazionali.

Suolificio Magonio, azienda storica fondata nel 1959, rappresenta un punto di riferimento nella produzione di suole in cuoio per calzature. È la realtà produttiva più grande di Camaioni e si distingue per la capacità di unire competenze artigianali, tecnici specializzati e lavorazioni accurate, rivolgendosi a una clientela legata ai grandi marchi della moda.

Westar, opera nel settore delle divise, delle uniformi professionali e dell'abbigliamento tecnico. L'azienda produce e personalizza capi destinati a polizia locale, vigilanza privata, protezione civile, soccorso e mondo del lavoro, offrendo soluzioni complete che spaziano dagli accessori al capo finito. Attualmente veste la polizia locale dell'Empolese Valdelsa e in passato ha fornito le divise anche alla polizia locale del Comune di Firenze.

GUVI Cashmere, pone al centro della propria attività i temi della sostenibilità e del riuso di qualità, proponendo capi e accessori in cashmere rigenerato Made in Italy. Il marchio valorizza materiali pregiati e processi produttivi orientati alla riduzione degli sprechi, mantenendo alta l'attenzione su stile, comfort e accessibilità. A ottobre inaugurerà inoltre un nuovo showroom all'interno della sede aziendale.

Fontana Manifattura è specializzata nella produzione di borse di lusso e articoli in pelle per importanti marchi del settore. Il gruppo, giunto alla quarta generazione e con sede a Milano, è entrato nello stabilimento di Montelupo nel 2022 e ha progressivamente ampliato la propria presenza sul territorio, arrivando oggi a impiegare oltre 100 addetti nella sede montelupina. Una realtà che coniuga tradizione artigianale, competenze tecniche e organizzazione produttiva moderna.

Le visite hanno offerto l'occasione per conoscere da vicino realtà produttive differenti tra loro ma accomunate dall'attenzione alla qualità, all'organizzazione del lavoro e alla valorizzazione delle competenze professionali. Un insieme di esperienze che testimonia come il settore moda, nelle sue diverse declinazioni, continui a rappresentare una componente importante del tessuto economico montelupino.

Per i soggetti interessati a partecipare all'iniziativa è possibile inviare una mail a segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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