40 anni dopo la maturità, la 5°D del Pontormo si ritrova a cena

Dopo tanti anni, una serata di ricordi a tavola, nei giorni in cui studente e studentessi fanno l'esame di stato. La classe 5 della sezione D del Liceo Scientifico il Pontormo di Empoli si è ritrovata ieri (giovedì 18 giugno) per festeggiare i 40 anni dell'esame di maturità proprio nel giorno di inizio esami di quest'anno.

Dai banchi del Pontormo del giugno 1986 ai tavoli di un ristorante nel giugno del 2026 è stato un attimo, i ricordi sono volati agli anni liceali e ai tanti amici e insegnanti di allora. La classe era quasi tutta a completo e ha brindato ad una maturità passata e a una futura.

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