Al Parco Fluviale di Lastra a Signa debutta 'Arno Sound Park'

Lastra a Signa si prepara ad accogliere la prima edizione di Arno Sound Park, il nuovo festival estivo promosso dal Comune di Lastra a Signa con il patrocinio della Regione Toscana, in programma dal 25 giugno al 5 luglio all'interno del Parco Fluviale di Là d'Arno.

Un progetto che nasce con l'obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo del territorio attraverso una proposta culturale e di intrattenimento capace di unire generazioni diverse, promuovere la socialità e offrire nuove occasioni di aggregazione in uno dei contesti naturalistici più significativi dell'area metropolitana fiorentina.

Per la prima volta il Parco Fluviale diventa il palcoscenico di una vera e propria manifestazione multidisciplinare, pensata per coniugare spettacolo, cultura, enogastronomia e valorizzazione del territorio. Un nuovo appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento dell'estate della Piana Fiorentina e a consolidare il ruolo del parco come spazio pubblico dedicato non solo allo sport e al tempo libero, ma anche alla produzione culturale e alla promozione turistica.

Ad inaugurare il festival, giovedì 25 giugno, sarà Alan Sorrenti, artista che ha segnato la storia della musica italiana con brani entrati nell'immaginario collettivo di intere generazioni. Il programma proseguirà poi con altri protagonisti della scena nazionale come Alberto Fortis e i Dik Dik, accanto a spettacoli che uniscono musica, comicità e teatro d'autore.

Ampio spazio sarà dedicato anche all'intrattenimento e alla comicità con Alessandro Paci, Ruggero de I Timidi e Lorenzo Baglioni, che chiuderà il festival domenica 5 luglio. A completare il cartellone anche Crazy 90s, il format dedicato ai grandi successi degli anni Novanta che trasformerà il Parco Fluviale in una grande festa all'aperto.

Arno Sound Park sarà inoltre un'esperienza da vivere per l'intera serata grazie a un'area food & beverage con nove food truck provenienti da diverse realtà del territorio e da altre regioni italiane, un Beer Village con la presenza di birrifici artigianali, un'area market dedicata ad artigianato e creatività e spazi relax immersi nel verde del parco.

L'iniziativa, presentata questa mattina in Regione Toscana, rappresenta un'importante occasione di promozione territoriale e di sviluppo dell'offerta culturale cittadina, capace di generare nuove opportunità per le attività economiche locali e di attrarre visitatori da tutta l'area metropolitana.

“Arno Sound Park – ha evidenziato l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti - interpreta perfettamente lo spirito della cultura diffusa che la Regione Toscana sostiene e promuove: una cultura che valorizzi tutti i territori e dunque gli spazi pubblici di grande bellezza come il Parco Fluviale di Lastra a Signa. Portare musica, spettacolo e occasioni di socialità in un contesto naturale così suggestivo significa rendere la cultura accessibile e vicina a tutti. Particolarmente significativa è la scelta di offrire un programma completamente gratuito, che consente a cittadini, famiglie e visitatori di partecipare senza barriere economiche, favorendo inclusione, condivisione e partecipazione. Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare quella Toscana diffusa fatta di luoghi, energie e talenti che meritano di essere conosciuti e vissuti durante tutto l'anno”.

“Lastra a Signa possiede uno dei parchi pubblici più belli e significativi dell'intera area fiorentina – ha sottolineato il sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso - e riteniamo che un luogo così importante meritasse una manifestazione capace di valorizzarlo e farlo conoscere ancora di più, anche fuori dai confini comunali. Arno Sound Park nasce proprio con questo obiettivo: trasformare il Parco Fluviale in uno spazio di incontro, cultura e socialità, mantenendone intatta la vocazione pubblica e la sua identità ambientale. Abbiamo voluto costruire un festival completamente gratuito, accessibile a tutti, con un programma trasversale in grado di coinvolgere pubblici e generazioni differenti. Otto serate che porteranno a Lastra a Signa artisti di rilievo nazionale e che rappresentano un ulteriore investimento dell'amministrazione comunale sulla qualità dell'offerta culturale e sulla valorizzazione del territorio”.

“Questa è un’iniziativa che va ad arricchire il programma dell’estate lastrigiana, quest’anno già piena di appuntamenti e con tante novità – ha aggiunto l’assessore alla cultura del Comune di Lastra a Signa Massimo Galli -. Il festival è un progetto che parla ai nostri cittadini ma che vuole avere anche un respiro metropolitano, indirizzato a tutte le fasce di età e per vivere questo bellissimo luogo che è il Parco Fluviale”

La direzione artistica del festival è affidata a Luca Nesti e all'Associazione Culturale L'Artigiano, partner organizzativo dell'iniziativa.

“Arno Sound Park - ha dichiarato Luca Nesti -nasce dalla volontà di creare un evento capace di coniugare qualità artistica, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Abbiamo costruito un programma che attraversa generi e generazioni, dalla grande musica d'autore alla comicità, passando per format popolari e momenti di aggregazione. L'obiettivo è far vivere il Parco Fluviale come uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, in cui la cultura diventa occasione di incontro e partecipazione”.

Per informazioni, aggiornamenti e programma completo è possibile consultare i canali social ufficiali di Arno Sound Park e del Comune di Lastra a Signa.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa