Al via il rinnovo del brand turistico dell'Empolese Valdelsa: 11 comuni al lavoro per il territorio

Una nuova narrazione e una nuova identità visiva. Sono questi gli obiettivi del workshop organizzato dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa a Montespertoli, nei locali del Muter, il Museo del Territorio, all’interno del Centro per la cultura del territorio “I Lecci”, martedì 16 e mercoledì 17 giugno 2026.

“Il percorso avviato per il rafforzamento del brand turistico del nostro territorio rappresenta un passaggio importante e strategico per l’intera comunità di ambito dell’Empolese Valdelsa e del Montalbano - spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci delegato alla cultura e al turismo per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. La grande partecipazione registrata al workshop, con la presenza attiva delle amministrazioni comunali e degli stakeholder del territorio, conferma la volontà condivisa di lavorare insieme per valorizzare al meglio le nostre eccellenze. L’obiettivo è costruire una comunicazione sempre più efficace, moderna e riconoscibile, capace di raccontare non soltanto le bellezze dei nostri luoghi, ma soprattutto le esperienze che visitatori e turisti possono vivere qui. Vogliamo rafforzare la nostra capacità di promozione, fare rete tra i Comuni e gli operatori, e presentare l’Empolese Valdelsa e il Montalbano come una destinazione unica, ricca di identità, tradizioni e opportunità. Da questo percorso nascerà una nuova narrazione condivisa che ci aiuterà a far conoscere ancora meglio, in Italia e all’estero, il valore del nostro territorio e delle comunità che lo rendono vivo ogni giorno”.

L’incontro ha fatto convergere le idee delle undici amministrazioni comunali dell’Unione in un grande brainstorming collettivo, al quale hanno partecipato anche i fornitori di servizi e gli operatori del settore, per arrivare a nuovi modi per raccontare il territorio dell’Empolese Valdelsa e Montalbano.

Le particolarità di ogni realtà del territorio sono state setacciate in sei tavoli di discussione, ognuno afferente ad altrettante tematiche chiave: l’enogastronomia, l’arte e la cultura, il wellness, il turismo outdoor, le sagre e gli eventi, la manifattura artigianale.

A coordinare i lavori la Bewe, agenzia milanese esperta di comunicazione, alla quale è stato affidato il compito di elaborare le proposte, con l’obiettivo di una nuova campagna di comunicazione, rinnovata nei termini e nell’immagine, attraverso una nuova linea narrativa, più contemporanea e aderente al prodotto turistico del territorio.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa