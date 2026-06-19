Allerta caldo in Toscana, codice rosso nel weekend

Sarà codice rosso per ondata di calore in Toscana sabato 20 e domenica 21 giugno. Oggi, viene spiegato dalla Regione, registrati 39 gradi a Scansano (Grosseto) e 37 gradi a Firenze. "È già stata potenziata la rete dell'assistenza territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità" scrive il presidente Eugenio Giani via social. "Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde".

L'avviso è stato diffuso anche dalla Protezione civile dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

A Firenze temperatura massima percepita 37 gradi

A Firenze il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma per oggi, venerdì 19 giugno, il livello 2, corrispondente all'allerta arancione, mentre per sabato 20 e domenica 21 giugno è previsto il passaggio al livello 3, il codice rosso, il massimo grado di allerta previsto dal sistema nazionale di prevenzione degli effetti delle ondate di calore. Le previsioni, spiega in una nota il Comune, indicano condizioni di forte disagio bioclimatico per tutto il fine settimana. La temperatura percepita massima è prevista a 37 gradi oggi, sabato e domenica, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 35 gradi oggi e i 36 gradi sabato e domenica.

Le temperature restano molto elevate in città. Alle 10.15 di oggi (ora solare) la stazione dell'Orto Botanico aveva già raggiunto 32,7 gradi, mentre alla stessa ora il Giardino di Boboli registrava 31,9 gradi e la stazione di Firenze Università 31,9 gradi. Ieri le massime hanno toccato 37,3 gradi all'Orto Botanico, 36,7 gradi al Giardino di Boboli e 35,3 gradi a Firenze Università, confermando l'intensità dell'ondata di calore che sta interessando la città.

Il codice rosso viene attivato quando condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi e possono avere effetti negativi sulla salute dell'intera popolazione, non soltanto delle categorie più fragili. Si raccomanda di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, evitare attività fisica intensa all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Le previsioni

Dalle previsioni del Consorzio Lamma nella giornata di domani, sabato 20 giugno, previsto sereno o poco nuvoloso la mattina, con aumento della nuvolosità in pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, con punte di 37-38 gradi all'interno. Per domenica 21 sempre sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio su zone interne e possibilità di locali temporali, più probabili e frequenti sui rilievi. Temperature segnalate come stazionarie, su valori ben oltre le medie (fino a 36-37 °C in pianura). Per entrambe le giornate venti deboli e mari calmi o poco mossi.

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