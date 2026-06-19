Che favola Asd Montopoli Pallavolo: è campione d'Italia Uisp!

La favola della ASD Montopoli Pallavolo ha raggiunto il suo capitolo più glorioso, scrivendo una pagina indelebile nella storia dello sport locale e nazionale. A meno di un anno dalla sua fondazione, la neonata società toscana è salita sul tetto d'Italia, laureandosi Campione Nazionale UISP di Misto Amatori nelle finali scudetto disputatesi a Rimini dal 12 al 14 giugno 2026.

​Un cammino perfetto, entusiasmante e a tratti surreale per la superiorità espressa in campo. La squadra, capitanata con carisma da Paolo Mostarda e guidata in campo e fuori dalle sorelle Ciampalini, ha affrontato nel girone all'italiana le blasonate rappresentative di Pescara, Bari, Torino e Genova, superando ogni ostacolo con disarmante autorevolezza. La finalissima contro i piemontesi del Volpiano è stato il capolavoro definitivo: una vittoria schiacciante che ha certificato un record straordinario. Il Montopoli ha infatti chiuso il torneo con un percorso netto, senza concedere neppure un singolo set a nessuno degli avversari incontrati.

​Questo storico scudetto nazionale arriva a coronamento di una stagione irripetibile, che aveva già visto il club trionfare nel proprio campionato e nelle successive finali regionali toscane ad Arezzo. A sancire il dominio assoluto del Montopoli sono arrivati anche i massimi riconoscimenti individuali della manifestazione: la giuria nazionale ha infatti eletto come MVP delle Finali Nazionali due atleti montopolesi, il centrale Alessio Giotti e la laterale Gemma Ciampalini.

​La dichiarazione del Presidente Gemma Ciampalini

​A margine dei festeggiamenti sul parquet di Rimini, la Presidente e atleta Gemma Ciampalini ha rilasciato una dichiarazione colma di orgoglio, gratitudine e con uno sguardo già rivolto alle prossime sfide societarie:

​"La gioia che proviamo in questo momento è immensa, un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa della vigilia. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti gli atleti del Montopoli: siete stati eccezionali, dimostrando che nelle situazioni importanti questo gruppo non manca mai e sa sempre dare il cento per cento. Un ringraziamento altrettanto grande va a tutta la società che, in questo nostro primo anno di vita, si è dimostrata una roccia, restando sempre presente, unita e propositiva anche nei momenti di inevitabile difficoltà oggettiva.

​Infine, permettetemi un ringraziamento profondamente personale alla mia famiglia, che in questi mesi intensi e carichi di tensione agonistica e gestionale mi ha supportata, capita e protetta in ogni momento. Questa coppa è anche loro.

​Adesso ci godiamo la festa, ma la testa di un gruppo vincente non si ferma mai. Siamo già pronti a pensare e a programmare il prossimo anno: continueremo a puntare con forza e determinazione sulle nostre collaudate squadre di misto e amatori, ma stiamo già seriamente valutando la possibilità di allargare i nostri orizzonti e dare vita a un nuovo gruppo interamente dedicato al settore femminile."

Questa la rosa che ha permesso di raggiungere questi grandi risultati: Banti Eros, Cerrai Francesco, Chiellini Eva, Ciampalini Bianca, Ciampalini Gemma, Gentile Ivan, Galeone Giulia, Giotti Alessio, Gori Martina, Lensi Lorenzo, Lupi Niccolò, Mostarda Paolo, Sardelli Pietro, Signorini Tommaso, Toska Virna.

Fonte: Ufficio Stampa

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