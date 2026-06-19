Assedio al Castello: torna la festa medievale nel borgo di Capraia Fiorentina

Tutto pronto nel borgo di Capraia Fiorentina dove, il 27 e 28 giugno, si svolgerà la quarta edizione della festa medievale- Assedio al Castello. La manifestazione è stata presentata stamani a Firenze, in Palazzo Medici Riccardi, da Alessia Bettini, Responsabile della Segreteria della Sindaca, progetti speciali e relazioni internazionali della Città Metropolitana di Firenze, Alessandro Giunti sindaco di Capraia e Limite, Edoardo Antonini assessore alla Cultura di Capraia e Limite e Gabriele Paci presidente ProLoco di Capraia e Limite.

Sabato 27 giugno, a partire dalle ore 18, il borgo capraino tornerà a vivere la sua storia, in un affascinante viaggio tra passato e presente: l’atmosfera e le scenografie dell’epoca ricostruiranno lo spirito medievale del luogo, offrendo al pubblico un’esperienza molto suggestiva.

Ad aprire la manifestazione sarà la presentazione del Corteo storico e dei suoi personaggi, liberamente ispirati agli eventi del 1249, insieme allo spettacolo degli sbandieratori del Corteo storico di Signa, mentre la rievocazione dell’assedio, momento clou dell’evento, andrà in scena domenica 28 giugno alle 21,30.

Sabato 27 giugno spazio in piazza Pucci alla prima edizione capraina della cena medievale “SERVITIUM CENA MEDIEVALE CUM BALLI ET CANTI”.

Durante la serata, ad allietare i presenti ci penseranno uno spettacolo di magia medievale, “La Magia di incontri ravvicinati con Messer Giovanni”, e balli e canti d’epoca con la “Compagnia della Bizzarria d’amore.” Si tratta di una novità rilevante dell’impianto della festa, tra piatti storici medievali come crostini con fegatini, fagioli e cipolla, formaggio con miele e noci e olive, farinata di fagioli e orzo, coscia di pollo con insalata, costine di maiale con fagioli, pan di ramerino con uva e noci. Per info e prenotazioni, prolococapraiaelimite2021@gmail.com e 3342124609.

Per la cena, si ringrazia l’Unione delle Fornaci della terracotta di Samminiatello, Montelupo Fiorentino, per la collaborazione nella realizzazione dei cocci che saranno utilizzati per le pietanze.

In entrambe le sere, sarà presente anche un laboratorio di pittura medievale, “Scuola di pittura by Patrizia Cerella”.

Domenica 28 giugno la festa inizierà alle 18 con la sfilata del Corteo storico, insieme ai cavalieri di Santa Fina da San Gimignano, ed uno spettacolo degli sbandieratori del Corteo storico di Signa. Le piazze e i vicoli si vivacizzeranno con giochi d'epoca medievale per i bambini con il gruppo “Laetus Dies- Comitato Happy Days”, oltre alla presenza dell’associazione “Antichi Popoli” con stand-laboratori didattici di tessitura, scrittura, erboristeria, armi e fabbro.

Alle 21.30 gran finale con la rievocazione storica dell’assedio che Federico II portò al Castello di Capraia nel 1249, con personaggi storici in costume, episodi, racconti, per immergersi nel clima dell'epoca. La regia e la sceneggiatura della rievocazione sono di Alessandro Sani, su ricerche storiche di Elena e Marusca Giannotti e con la partecipazione della Compagnia teatrale “La Nave” di Limite sull'Arno, dell’associazione “Antichi Popoli”, la collaborazione dell'associazione “Il Torrino” di Monterappoli e la Parrocchia di Santo Stefano di Capraia Fiorentina.

Per rendere ancora più coinvolgente la rievocazione dello scontro tra le truppe ghibelline e i fuoriusciti guelfi, anche quest’anno si conferma la partecipazione di duellanti in armatura storica dell’associazione “Antichi Popoli” e di figuranti provenienti da Poppi che arricchiranno la scena. Durante la due giorni sarà presente un punto gastronomico.

"Siamo orgogliosi di dare il via alla quarta edizione di 'Assedio al Castello'. Il 27 e 28 giugno il borgo di Capraia Fiorentina tornerà a vivere la sua storia del 1249 con un viaggio immersivo nel passato. Questa manifestazione è ormai un punto di riferimento per l'identità del nostro territorio e un'occasione unica di valorizzazione culturale. Ringrazio la ProLoco, i volontari e tutte le realtà associative che, con passione e rigore storico, collaborano per rendere possibile questo straordinario evento di coesione e promozione turistica", così il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti.

"Confermiamo quest’anno il raddoppio della festa medievale, andando a programmare quindi una due giorni dedicata a ricostruire la Capraia Fiorentina del XIII secolo. La Festa è un appuntamento annuale che sta crescendo ed ha sicuramente, tra gli obiettivi, la promozione del borgo di prestigio storico e culturale che stiamo cercando di valorizzare, rafforzando la manifestazione, stavolta anche con la proposta della cena medievale, si può compiere un salto di qualità nella diffusione di un turismo storico e rievocativo al quale tendiamo”, ha detto l’assessore alla Cultura Edoardo Antonini.

"Quest'anno la festa si rinnova con grandi novità, a partire dalla prima cena medievale in piazza Pucci, dove serviremo piatti storici nei tradizionali cocci realizzati grazie alla collaborazione con l'Unione delle Fornaci di Samminiatello. Dai laboratori didattici per bambini fino al grande spettacolo finale dell'assedio di Federico II curato da Alessandro Sani, ogni momento è pensato per emozionare. Vi aspettiamo a Capraia Fiorentina per due giorni di pura suggestione", ha sottolineato il presidente della Proloco Capraia e Limite Gabriele Paci.

"Capraia Medievale 1249: l'assedio al Castello" è organizzato dal Comune di Capraia e Limite in collaborazione con la Pro Loco di Capraia e Limite Aps, con il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate