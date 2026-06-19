Aumento biglietti tpl, FI Empoli: "Mozione in consiglio comunale"

"Forza Italia Toscana ha deciso di avviare gazebo in tutta la regione per raccogliere le firme dei cittadini contro l'aumento di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale, con il prezzo di una singola corsa che dal 1° agosto passerà da 1,70 a 2 €. Anche a Empoli allestiremo dei gazebo per la raccolta firme e il gruppo consiliare presenterà una mozione contro l'aumento del ticket. E' un fatto gravissimo che la Regione Toscana abbia avallato le decisioni di Autolinee Toscane, non reggono le scuse e le giustificazioni: dietro a questo aumento ci sono solo incapacità gestionali".

Lo afferma, in una nota, Forza Italia Empoli. "Dopo l'aumento dell'Irpef regionale, un'altra tassa per i toscani, che colpisce i ceti più poveri - sottolineano gli esponenti empolesi di Forza Italia -. La Regione chiede un sacrificio economico agli utenti senza un adeguato confronto pubblico e senza garanzie sul miglioramento di un servizio, oltretutto, inadeguato e scadente, con corse soppresse o saltate. Chiediamo che venga sospeso l'adeguamento delle tariffe relative ai titoli di viaggio e quindi che venga lasciato invariato il costo dei biglietti".

"Nel momento storico in cui viviamo - dichiara il dirigente regionale di Forza Italia, *Simone Campinoti* - in cui diverse famiglie si trovano in difficoltà anche per una deindustrializzaione del territorio causata anche della crisi di diversi settori, trovo veramente fuori luogo che le istituzioni, invece di studiare come ottimizzare il servizio, aumentino le tariffe colpendo i ceti più deboli".