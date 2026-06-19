Aumento ticket trasporto pubblico, i sindaci della Piana: "Irrealistico scaricare sui Comuni aumenti"

I sindaci dei Comuni della Piana fiorentina intervengono sul previsto aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale annunciato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in vigore dal prossimo 1° agosto.

In una nota congiunta, i sindaci di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, Giuseppe Carovani, Andrea Tagliaferri e Damiano Sforzi, hanno espresso disponibilità al confronto con la Regione, sottolineando però le difficoltà economiche degli enti locali.

"Noi sindaci dei comuni della Piana siamo ben disponibili al confronto preannunciato dal presidente Giani" — affermano — "convinti della necessità di un investimento sul Tpl per rispondere alle esigenze ambientali e sociali dei nostri territori".

Secondo i primi cittadini, tuttavia, non sarebbe sostenibile attribuire ai Comuni il compito di attenuare gli effetti dei rincari sui cittadini. "Pensare però che sia totalmente in capo alle disponibilità dei comuni attenuare l’impatto di questa misura non è né realistico né giusto" — si legge nella nota — "la situazione dei nostri bilanci è nota, sottoposti da anni a tagli e vincoli che rendono difficile anche rispondere ai nostri cittadini per quanto di nostra diretta competenza".

I sindaci evidenziano come gli aumenti del trasporto pubblico ricadranno soprattutto su studenti e lavoratori, categorie che rappresentano la quota principale dell’utenza del servizio.

Nel documento viene inoltre ribadita la disponibilità ad aprire un tavolo con Regione Toscana e azienda gestrice del servizio. "Ribadiamo la nostra disponibilità a sedersi insieme alla Regione e all’azienda gestrice per trovare soluzioni che possano migliorare il servizio e essere economicamente sostenibili per i cittadini, soprattutto quelli più fragili".

Infine, i sindaci chiedono un intervento del Governo nazionale per sostenere economicamente il settore del trasporto pubblico locale, collegando l’aumento dei costi alla situazione internazionale e al rincaro delle materie energetiche.