Sorpresi con oltre 700 grammi di droga al posto di blocco: due arrestati

Cronaca Badia Tedalda
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Il sequestro è avvenuto in località Cocchiola, nel comune di Badia Tedalda. Si ipotizza che la droga fosse destinata ad un festival musicale in corso nelle vicinanze

In un borsone nel bagagliaio avevano circa 260 grammi di hashish, 130 grammi di speed, 120 grammi di Mdma, 110 grammi di marijuana, 50 grammi di ketamina, 40 grammi di cocaina e 92 pasticche di ecstasy. La droga è stata sequestrata in località Cocchiola, nel comune di Badia Tedalda, in Appennino durante un posto di controllo. Due persone, di 42 e 37 anni, residenti in provincia di Perugia, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Sansepolcro.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare la provenienza della droga. Si ipotizza inoltre che la droga fosse destinata ad un festival musicale, regolarmente autorizzato dalle autorità, in corso nell'area di confine tra Toscana, Marche ed Emilia-Romagna

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