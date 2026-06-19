Biblioteca e Palazzo Leggenda, gli appuntamenti (e qualche sorpresa)

L’estate della cultura e della lettura delle biblioteche comunali Renato Fucini e Palazzo Leggenda hanno in serbo ancora tante iniziative da non perdere, ma soprattutto tante sorprese per il mese di luglio che, a breve, verranno ‘svelate’.

Intanto, calendario alla mano, per la prossima settimana da segnare in agenda: ci saranno le letture all’aperto, laboratori, giochi, punto prestito per i più piccoli, nella natura del parco di Serravalle (giovedì 25 giugno dalle 17) e proprio tutti i giovedì, sempre al parco, tornerà il gruppo Sferruzza Sferruzza.

Le super creative sferruzzanti vi aspettano con tantissime nuove idee e creazioni a tema e non solo, e con i loro preziosi consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Si ricorda che all’ingresso della biblioteca comunale di via Cavour, 36, c’è una vetrina speciale con esposti i loro bellissimi manufatti. Pezzi unici, il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza “Cuore di Maglia” e altri progetti di solidarietà.

Il gruppo Sferruzza Sferruzza è una iniziativa a cura dell’associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli. Per partecipare: contattare il numero 0571 757840, oppure inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it

Gli altri giorni a Palazzo Leggenda: domani, sabato 20 giugno, alle 10.30, appuntamento con ‘Dal Libro al Fare’ e Cucù! In occasione della Giornata Mondiale della Giocoleria, a Palazzo Leggenda si gioca, prima con i libri e poi con la realizzazione di uno straordinario cucù. Da 2 a 5 anni. Prenotazione consigliata.

Mercoledì 24 giugno, alle 10.30, toccherà al gruppo di lettura a Palazzo! Dopo la maratona leggendaria, torna lo spazio di incontro e dialogo in cui esplorare nuovi libri, condividere opinioni e lasciarsi ispirare dai suggerimenti degli altri per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Giovedì 25 giugno, alle 10.30, tutto pronto per ‘Giochiamo a…’. Troppo caldo per giocare fuori? A Palazzo Leggenda prosegue il divertimento tra giochi da tavolo e nuove amicizie (e soprattutto al fresco). Da 7 a 11 anni.

Venerdì 26 giugno, alle 10.30, laboratorio ‘Dal Libro al Fare’ ispirandosi al libro Le macchine di Munari: un mortificatore di zanzare, un motore a lucertola per tartarughe stanche e una macchina per addomesticare sveglie, tutto il necessario per realizzare macchine strampalate (e probabilmente inutili). Da 6 a 10 anni. Prenotazione consigliata.

E ancora, sabato 27 giugno, alle 10.30, spazio ai Baby M-Assaggi con ‘Nati per leggere a Palazzo Leggenda’: tante storie fatte di voci, suoni, immagini e piccole scoperte. Tra pagine da toccare, rumori da ascoltare e parole che diventano gioco. Da 6 a 18 mesi. Prenotazione consigliata

Informazioni e prenotazioni. 0571 757873 e sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fino al 30 giugno 2026 la biblioteca Palazzo Leggenda sarà aperta da martedì a sabato in orario 9-13.

Parlando ancora dell’associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini, si segnala l’appuntamento di sabato 27 giugno, alle 10, per il ciclo “Civico 0”, appuntamento con il gruppo di lettura della Fucini Preferireidino e il libro di cui si parlerà è Quaderno proibito di Alba de Cespedes. Per informazioni: amicibibliofucini2@gmail.com

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa